不義理をして「破門」になった北の富士に対して親方がかけた「カッコよすぎる一言」

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

隠語として使われる「土俵入り」や「端紙」

相撲界の言葉が、新聞業界の「隠語」になっているケースもある。

新聞社の編集局では、夕刊、朝刊の作成前、ベテランの記者「デスク」らの内勤職が集まり、各部から出稿された記事から、何を1面トップにするかなどを話し合っている。これを、朝日新聞では《立ち合い》という。

読売新聞では何と呼ぶのか。同社広報部に尋ねた。

「現在、朝・夕刊の編集会議のことを『立ち会い』と称していますが、2000年代初めころまで--」。こう称することがあったそうだ。

《土俵入り》

角界隠語の最後に、北の富士さんとの思い出を記したい。

「端紙」といったら、相撲隠語で借用書のことを指す。力士から「ハガミ、ごっつぁんです」と言われたら、「カネを貸してくれ」という意味だ。

ところで、出羽海部屋はかつて、「分家独立は許さず」が不文律だった。ところが、出羽海部屋の横綱だった千代の山（当時の九重親方）が分家独立を画策した。千代の山の内弟子が、北の富士さんだ。出羽海部屋から出れば、破門となる。しかし、「千代の山がね、『オマエがついてきてくれなかったら廃業する』って言うんだもん。しょーがねー、一緒に破門になるしかねえなって思ったんだよ」

部屋を出る際の「親方のエール」

千代の山についていき、出羽海部屋を出ることになった北の富士さん。しかし、北の富士さんは出羽海親方（元幕内出羽ノ花）に繰り返し遊興費を無心し、端紙が積み上がっていた。部屋を出ていく際、親方にこう伝えたそうだ。

「必ずお返ししますので」

だが、親方はこう言った。

「餞別だ」

千代の山の独立は当時、表向き「破門」とされていた。しかし、「餞別だ」という親方の言葉は、カネを返す必要などないという意味だけでなく、部屋を出ていく北の富士さんへのエールだった。

北の富士さんは生前、「ああいう一言がいえる大きな男になりたいと思ったんだよ」と語っていた。その話を聞いていた私が、北の富士さんに広げた右手を出して「ハガミ、ごっつぁんです」と言ったら、「バカヤロー」と北の富士さん。あの笑顔が忘れられない。

