卒乳期のバストケアに♡グンゼの「ノンワイヤーブラ」で快適＆美ライン

産後の“卒乳期”は、体型やバストの変化を感じるママが多い時期。グンゼとルシアンが共同開発した『卒乳するバストを応援 ノンワイヤーブラ』は、そんな卒乳期の悩みに寄り添う快適さと美しさを両立したアイテムです♡全国のアカチャンホンポとオンラインショップで2025年12月26日（金）から発売中。締め付けすぎないノンワイヤー設計やフックアイ仕様など、日常的に心地よく使える工夫が詰まっています♪

卒乳期の変化に対応したブラ設計

『卒乳するバストを応援 ノンワイヤーブラ』は、卒乳期のバスト変化をやさしくサポートする設計が魅力です。

フロントにはホック式フックアイ仕様を採用し、簡単にサイズ調整できるのが特徴。取り外し可能なパッド付きで、気分や体型の変化に合わせてカスタマイズできます♡

さらに、バックは4段階ホックでアンダーサイズを調節でき、変わりゆく体形にも柔軟に対応。

気になる脇や背中のラインをすっきり整える脇高設計で、見た目も美しく演出します。

グンゼの補整インナー♡日常ケアで“締め付けない”スタイル維持術

日常に寄り添う快適インナーラインナップ

卒乳するバストを応援 ノンワイヤーブラ

4,378円(税込)

サイズ：M（バスト86～94cm）、L（93～101cm）、LL（100～108cm）/カラー：ピンク、ベージュ

ショーツ（産後）

1,408円(税込)

サイズ：M～L（腹囲78～110cm、ヒップ85～103cm）、L～LL（腹囲88～120cm、ヒップ90～108cm）/カラー：ピンク、ベージュ

ショーツはカットオフ仕様でラインが響きにくく、日常使いにも◎。どちらも忙しいママの日常に寄り添うやさしいデザインです♡

“毎日心地よく”を叶える卒乳期インナー♡

卒乳後の体型に不安を感じているママたちへ、グンゼの『卒乳するバストを応援 ノンワイヤーブラ』とショーツは、快適な着け心地＋美しいシルエットをかなえる頼れる存在です♡全国のアカチャンホンポやオンラインショップで購入できます。無理な締め付けを抑えながら、日常生活に取り入れやすい補整インナーで、卒乳期も心地よく過ごしましょう♪