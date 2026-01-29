『50分間の恋人』“菜帆”の手作り弁当のレシピ公開 第2弾は“トマト苦手を克服”がテーマ 「お弁当も、大事な出演者」「ありがたいです」と反響
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）の公式インスタグラムが27日に更新され、25日に放送された第2話で登場した、松本演じる菜帆の“手作り”の「ポークチャップ弁当」のレシピが公開された。
【写真】“晴流”も思わず「ボーノ！」公開された「ポークチャップ弁当」のレシピ
第2話では、ライバル会社に勤めることや互いの抱える事情も知らずに迎えた、2回目のランチタイム。相変わらず役に立たない食材の豆知識を披露しながらも、「ボーノ」と満足そうに菜帆の弁当を味わう晴流（伊野尾）。好物の照り焼きチキンに喜ぶが、完食後の採点はまさかの辛口でまたも菜帆を翻弄…。競争心に火がついた菜帆は、晴流をぎゃふんと言わせるべく、自信作の弁当を完成させる。
そんな中、晴流に予期せぬ出来事が発生し、菜帆に弁当契約について謝罪する決意を固める。いつものようにお昼休みに公園で待つ晴流だったが、菜帆は急なミーティングで公園に行けなくなってしまう。互いの連絡先も知らず、すれ違う2人の弁当契約に解消の危機…（!?）などという展開が描かれた。
投稿では、作中でミニトマトが食べられないことが判明した晴流のために菜帆が作った、特製のミニトマトソースを使った「ポークチャップ弁当」のレシピを画像付きで公開。「伊野尾さん＆松本さんも特に記憶に残るお弁当」と紹介し、「ミニトマトソースは一回つくったら他のものにも応用できますよ」と呼びかけた。
この投稿にドラマファンからは「お弁当も、大事な出演者 丁寧なレシピありがとうございます」「久々にお弁当作ってみたくなりました!!」「トマトソース作り方知りたかったので嬉しいです 50恋で今週の夕飯3食決まりました！」「ありがたいです トマトソース作ってみます」「このドラマみてから本当に弁当手作りしたいと思ってたからすごくうれしい ありがとうございます!!」などの反響が寄せられている。
同作は、伊野尾演じる“AIだけが親友の変わり者イケメン”晴流と、松本演じる“仕事に夢中な堅実女子”菜帆が繰り広げるズレきゅんラブコメディー。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、晴流の優しさや真っすぐさに次第に惹かれていくが…。ライバル会社に勤めていることが発覚。スムーズにはいかない二人の恋模様を描く。
