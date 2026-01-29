“令和最強のメリハリボディ”澄田綾乃、週刊SPA!「グラビアン魂」登場 リリー・フランキーの世界観に挑む
俳優としても活動する澄田綾乃が、『週刊SPA!』2月3日号（発売中）の名物企画「グラビアン魂」に登場した。
【写真】あどけなさの裏に“魔性の女”感…すみぽん（高倉菫）も登場
今回の撮影は、同連載でおなじみのワード“ドラマを感じさせる顔”。まさにその言葉が似合う澄田を、今回は約2年ぶりの「リリー・フランキー書き下ろしプロット」で撮り下ろした。静けさの中に感情のうねりを宿すまなざし、場面ごとに変化する空気感は、単なるグラビアの枠を超え、ひとつの物語を想起させる仕上がりとなっている。澄田がその世界にどう向き合い、どう応えたのかが誌面を通して丁寧に切り取られている。
澄田は1999年生まれ、山口県出身。“令和最強のメリハリボディ”と称され、各誌のグラビアで存在感を発揮してきた。一方で俳優としても活動の幅を広げ、話題となったドラマ『不適切にもほどがある！』への出演を通じ、演技面でも注目を集めている。写真集『幻愛』も発売中で、ビジュアルと表現力の両面から支持を得ている存在だ。
なお、同号の表紙はすみぽんこと高倉菫が務め、「美女地図」には三田悠貴が登場。個性豊かな顔ぶれがそろう中で、澄田綾乃は確かな存在感を放ち、連載の世界観を深く印象づけている。
【写真】あどけなさの裏に“魔性の女”感…すみぽん（高倉菫）も登場
今回の撮影は、同連載でおなじみのワード“ドラマを感じさせる顔”。まさにその言葉が似合う澄田を、今回は約2年ぶりの「リリー・フランキー書き下ろしプロット」で撮り下ろした。静けさの中に感情のうねりを宿すまなざし、場面ごとに変化する空気感は、単なるグラビアの枠を超え、ひとつの物語を想起させる仕上がりとなっている。澄田がその世界にどう向き合い、どう応えたのかが誌面を通して丁寧に切り取られている。
なお、同号の表紙はすみぽんこと高倉菫が務め、「美女地図」には三田悠貴が登場。個性豊かな顔ぶれがそろう中で、澄田綾乃は確かな存在感を放ち、連載の世界観を深く印象づけている。