●きょう29日(木)は夕方ごろから雲が多くなりますが、天気の崩れる心配はなし

●最高気温は各地8度前後。北風の流れ込みにより一段と冷たい空気に

●あす30日(金)は今週の中で最も寒い日になる予想。万全の寒さ対策を



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜もよく晴れたことで、放射冷却の働きが強くなりました。

きょう29日(木)午前6時30分現在、山間部では水道管凍結のおそれもある厳しい底冷えとなっています。





きのう28日(水)に引き続き、日本の周辺は西高東低 冬型の気圧配置で、きょう29日(木)は午後になるほど県内付近の等圧線の間隔が狭くなる予想です。





この先、天気の崩れはありませんが、北風の勢いが増してくる予想です。

日中の最高気温は各地8度前後にとどまる見込みで、冷たい北風により体に堪える寒さとなりそうです。洋服の隙間から冷たい風が入らないように、マフラーや手袋などもしっかり活用しましょう。

また北風の影響で、きょう29日(木)も空気の乾燥が続きます。ストーブなどの暖房器具や、料理の最中など火の取り扱いには十分ご注意ください。







きょう29日(木)は日中にかけて、日ざしがしっかりと届く予想です。

夕方ごろから雲が多くなりますが、天気の崩れる心配はないと見込んでいます。





日中の最高気温は各地8度前後。きのう28日(水)よりも1～2度ほど低く、北風の流れ込みにより午後にかけて空気の冷たさが増していく予想です。





上空の寒気が強く、あす30日(金)の最高気温は各地6度前後にとどまり、今週の中で最も寒い一日となりそうです。

来週から少し寒さは和らぐものの、晴れたり曇ったり天気は周期的に変化する見込み。空気の乾燥もまだ当分続く見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）