俳優の有村架純（３２）が映画「マジカル・シークレット・ツアー」（６月１９日公開）に主演し、母親役に初挑戦することが２８日、分かった。実在の事件に着想を得たオリジナル作品で、夫の横領と解雇により、借金を背負った２児の母という新境地に挑む。

もととなるのは、脚本も担当した天野千尋監督が「育児に追われていた２０１７年、【金塊を下着に隠して密輸した主婦５人を逮捕】という記事を目にして、強く興味を惹かれました」と振り返る金密輸事件。窮地に陥った主人公の和歌子が、大胆な犯罪に手を染めていく姿が描かれる。

共犯者で借金６００万円の研究員役を黒木華（３５）、貯金ゼロの未婚の妊婦役を南沙良（２３）が担当。南は妊婦役に初挑戦となる。主人公たちが出会うシンガポールで大規模ロケも敢行された。

赤ちゃんを抱っこした劇中写真が解禁された有村は「監督をはじめ、みなさんとこの物語の行く末を祈りながら撮影しました。彼女たちの愛おしく懸命な生き様を是非、のぞいてみてください」とアピール。母親と密輸犯という、２つの顔を演じ分ける。