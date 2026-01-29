有村架純、初の母親役で主演 黒木華＆南沙良と初共演で金密輸の物語描く【マジカル・シークレット・ツアー】
【モデルプレス＝2026/01/29】天野千尋監督による映画『マジカル・シークレット・ツアー』が6月19日に全国公開することが決定。併せて、女優の有村架純、黒木華、南沙良らの出演および90秒予告、ビジュアルが解禁された。
本作は2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナル作品。夫の横領と借金を突然知った二児の母、借金を抱えた研究者、そして貯金ゼロの未婚の妊婦。犯罪とは無縁そうに見える3人が偶然出会い、【金の密輸】を通して仲間としての絆を深めていく。お金と自由を手にし、それぞれの人生をやり直すリベンジゲームが始まる。周りに流されて生きてきた女性たちが、犯罪に手を染めてでも自分の手で人生を取り戻していく姿が眩しく光る。一筋縄ではいかない今を生きる私たちに、新しい選択肢を見出してくれる、力強いエンタテイメント作品が誕生する。
メガホンをとったのは天野監督。『ミセス・ノイズィ』で日本映画批評家大賞を受賞し注目を浴び、『ヒヤマケンタロウの妊娠』、『佐藤さんと佐藤さん』などの話題作を世に送りだしてきた。そんな彼女が今回シンガポールで大掛かりなロケを敢行。【金密輸】をめぐる、魔法のように煌びやかな旅路を、本場の空気そのままに、スクリーンに投影する。
さらに、本作は豪華俳優陣が集結。夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負った二児の母・和歌子には、母親役初挑戦となる国民的俳優・有村。真面目に子育てに励む母でありながら、大胆に金の密輸を実行していく犯罪者という2つの側面を持つキャラクターを演じ、新境地を切り開く。シンガポールで偶然出会い、ともに金の密輸をする共犯者2人を演じるのは、黒木と南。黒木は奨学金の返済に追われる借金600万の研究員・清恵を演じる。南は貯金ゼロの未婚の妊婦・麻由を演じ、初の妊婦役に挑む。
また、横領をしたことで会社を解雇される和歌子（有村）の夫・高志を演じるのは、塩野瑛久。大河ドラマ「光る君へ」や「嘘が嘘で嘘は嘘だ」などが話題を呼び、放送中の「未来のムスコ」でも存在感を発揮している。そして、先輩である清恵（黒木）を飛び越え、輝かしい将来を約束された同僚の研究者・椎名に、青木柚。『秒速5センチメートル』、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」など話題作に引っ張りだこの、注目の若手俳優。そして、塩野演じる高志の上司・田ノ上役に、斎藤工。「ヒヤマケンタロウの妊娠」でも天野組に参加した実力派が、満を持しての再タッグ。ほかにも早瀬憩、栗原颯人、篠原ゆき子、中島ひろ子、峯村リエ、佐野史郎など、演技派がわきを固め、本作をより深く引き立てている。
夫の横領と解雇、奨学金という名の借金、そして貯金ゼロ、苦境に立たされた3人が出会った場所は、シンガポール。犯罪とは無縁そうに見える3人が、お金に困ったことで金密輸の闇バイトに巻き込まれていくのかと思いきや、なんと自分たちで密輸を始めてしまう。【金密輸】の成功によってお金と自由を手にした彼女たちの人生がうまく回り始める様子は、軽快で危なっかしい一方、青春のようなきらめきも感じさせる。しかし金が床に落ちる音と共に状況は一変。密輸への関与が周囲にバレはじめ、“魔法のような時間”に綻びが見え始める。
それでも彼女たちは自分らしく生きる人生を求めて、力強く疾走する。また、今回解禁されたビジュアルは輝く金の世界に、3人が迷い込んだ印象的な1枚に加え、それぞれのキャラクターを浮かび上がらせる写真を合わせたもの。「罪という秘密が、私たちを仲間にした。」というコピーからは、普通に生きていれば出会うはずのなかった3人が、【密輸】という秘密を通して、仲間になっていくことがうかがえる。現状からの脱却を目指し、魅惑の【金密輸】の旅へと飛び立つことを予感させる。（modelpress編集部）
不格好で決して誇れない瞬間でも彼女たちにとっては生きていくための方法論で。監督をはじめ、皆さんとこの物語の行く末を祈りながら撮影しました。彼女たちの愛おしく懸命な生き様を是非、覗いてみてください。
それぞれ異なる環境で生きてきた女性3人が偶然出会い、少しずつチームとなっていく過程がとても面白く心が動かされます。シンガポールで有村さんと南さんと雨の中、橋を渡ったシーンは特に印象深く、忘れられない思い出です。スリリングさの中に感情の機微も詰まった映画になっていますので、ぜひ劇場で楽しんでいただけたら嬉しいです。
努力や善意だけではどうにもならない現実が、人を追い詰め、選択を歪めていく。そんな人間や社会の不完全さの中を必死に駆け抜けました。与えられた環境はいつだって不平等で理不尽だと身にしみて感じる撮影期間だったと思います。正しさと生きることの間で揺れる彼女たちの姿に、観る方それぞれの現実が重なれば嬉しいです。よろしくお願いいたします。
育児に追われていた2017年、【金塊を下着に隠して密輸した主婦5人を逮捕】という記事を目にして、強く興味を惹かれました。なぜ主婦が金の密輸を？下着に隠して？どんな人たちなんだろう？わたしの関心は不思議と、犯罪者である彼女たちではなく、生活者としての彼女たちの方に引き寄せられ、どんな暮らしをしていたのか？なにか事情があったのか？どうやって計画したんだろう？など空想がどんどんふくらんでいきました。もしかすると同じ主婦として、どこかで自分を重ねていたのかもしれません。もちろん犯罪は許されません。けれど罪を犯した人を「悪」と断じるだけではなく、その背景にはどんな事情があったのだろう？と考えてみることこそが、実は大切ではないかと思います。
