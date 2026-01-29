福岡市中央区にペットとの暮らしに寄り添う“次世代型”のペットショップがオープンします。一体、どんなサービスがあるのでしょうか。

こちらは、30日にオープンする予定の福岡市中央区のペットショップです。店内のショーケースにはチワワやトイプードルなどの子犬たちが並び、一般的なペットショップに見えますが。





■八木菜月アナウンサー「店内を進んでみますと、窓からはペットフードを調理する様子が見られるようになっています。」

店内には、ペットフードを作る専用のキッチンが設置されています。ここでは鹿や馬の肉など厳選したジビエを使用し、ジャーキーや角切りステーキなどが作られています。



食材にもこだわりがあるそうです。

■八木アナウンサー

「かめばかむほどお肉のうまみがぎゅっと凝縮されている感じがして、食べ応えがあります。」



■ペットライフ プロムナード・下川麻結美さん

「すごく低温で24時間以上かけて、じっくりうまみを閉じ込めて作っています。」



なんと、人間も食べることができます。※塩は使っていません。

さらに、シャンプーやカットなどができるトリミングのサービスや、急な出張などが入った時に預けることができるペット専用のホテルも備えられています。



15室の個室は、ゆったり過ごせるよう大きめの空間に設計されています。

■梶原鮎美 副店長

「想いを形にというコンセプトで、大切なご家族のワンちゃんに安心できる環境をつくりたいという思いから生まれたお店です。」



この次世代型ペットショップは30日にオープンする予定です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月23日午後5時すぎ放送