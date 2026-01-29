今日29日の関東地方は日差しが届きますが、午後は所々で雪や雨が降るでしょう。箱根から秩父方面では積雪のおそれがあります。平地でも念のため路面の凍結にお気を付けください。

関東南部の所々で雪や雨 カミナリも

今日29日も、関東地方は日差しが届くでしょう。気温はあまり上がらず、昼間も8℃から10℃くらいに留まりそうです。

昼過ぎから夜遅くにかけては、北よりの風と西よりの風がぶつかり合って、雪雲や雨雲が湧きやすくなります。関東南部の所々で雪や雨となり、局地的にはカミナリを伴って強く降りそうです。

箱根から奥多摩、秩父方面では、路面に雪が積もるおそれがあります。車は、冬の装備をしたうえで、道路の情報を確認しつつ、いつも以上に慎重な運転を心掛けてください。

平地では、しっかり雪が積もる可能性は小さいものの、夜はグッと冷えてきて、路面の凍結する所がありそうです。

路面の凍結 特に注意すべき所は

雪や雨が降って濡れた路面は、気温が下がると、凍結します。中でも、路面の凍結に注意が必要なのは、次の4か所です。

(1)橋や歩道橋の上は、地面の熱が伝わりにくく、風通しが良いので、凍結しやすくなります。

(2)トンネルの中と外では、路面状態が大きく違うことがあります。トンネルの出入り口では路面の凍結により、急にハンドルを取られないよう、十分、スピードを落として運転しましょう。

(3)交差点やカーブも、近づく前に、十分にスピードを落とすことが大切です。ハンドルを切ったまま、ブレーキを踏むと、とても滑りやすくなります。また、加速する時も、交差点やカーブを曲がり切ってから、アクセルを踏みましょう。

(4)日陰は、いったん路面が凍結すると、完全にとけるまでに時間がかかります。建物の北側など、日陰になりやすい道を通る際は、十分にお気をつけください。

週間 おおむね晴れ 来週前半まで寒さ続く

明日30日は青空が広がるでしょう。

その先も、連日のように晴れる見込みです。2月2日は気圧の谷が通るので、水戸をはじめ所々で雪や雨が降るでしょう。降る時間は短く、降り方も弱い見込みです。



気温は、3日(節分)までは平年並みか低く、昼間も空気が冷たく感じられるでしょう。4日(立春)からは平年を上回り、日中は13℃から15℃くらいまで上がる予想です。寒さが和らいで、日差しの温もりを感じられるでしょう。ただ、そのぶん、スギ花粉が飛びやすくなる可能性があります。花粉症の症状の出やすい方は、そろそろ本格的な対策を始めると良さそうです。