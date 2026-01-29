カリフラワーのアンチョビガーリック炒め【材料】（2人分）カリフラワー 1/2株アンチョビ 2枚ニンニク(みじん切り) 1片分酒 大さじ 1~2塩コショウ 少々オリーブ油 大さじ 1ドライパセリ 少々【作り方】1、カリフラワーは小房に分け、大きいものはさらに縦半分に切ってサッと水洗いし、水気をきる。2、フライパンにオリーブ油とニンニク、アンチョビを入れて中火にかけ、香りがたってきたら、(1)を加えて軽く炒める。3、酒を加えたら、フライパンに蓋をして5分程蒸し焼きにする。塩コショウで味を調え、器に盛りドライパセリを散らす。【このレシピのポイント・コツ】ブロッコリーでも美味しく作れます。

カリフラワーと鶏もも肉のピリ辛炒め【材料】（2人分）鶏もも肉 150gカリフラワー 1/4株シイタケ(生) 2個白ネギ 1/2本ショウガ 1片酒 大さじ 1甜麺醤 大さじ 1豆板醤 小さじ 1/2ゴマ油 大さじ 1塩 ひとつまみ【下準備】1、鶏もも肉、石づきを切り落としたシイタケは1cm角に切る。カリフラワーは小さめのひとくち大に切る。白ネギは1cm幅の小口切りにする。2、ショウガは皮をむいてみじん切りにする。鶏もも肉に塩をもみ込んでおく。【作り方】1、冷たいフライパンに鶏肉の皮目を下にしておき、中火にかけ、皮目がこんがりするまでそのまま焼く。2、鶏肉の皮目がこんがりしたら、一度肉を取り出し、ゴマ油、白ネギ、ショウガを入れて炒める。3、香りが出たら、カリフラワーを入れてフライパンに蓋をして焦げ付かないようにカリフラワーを蒸し焼きにする。4、カリフラワーに火が入ったら、シイタケを加えてさっと混ぜ、酒、甜麺醤、豆板醤を加えて炒める。5、最後に鶏もも肉を戻し入れて全体に混ぜる。【このレシピのポイント・コツ】鶏もも肉は、動かさずに焼くと皮目をパリッと焼くことができます。