¡¡ÍÂ¼²Í½ã¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¹õÌÚ²Ú¡¢Æîº»ÎÉ¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ä¥¢ー¡Ù¤¬6·î19Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÍ½¹ðÊÔ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§ÍÂ¼²Í½ã¡¢¡ÈÈá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤«¤é¡È¹ÓÃÏ¤Ëºé¤¯²Ö¡É¤Ø¡¡¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù°Ê¹ß¤ÎÊÑ²½
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¼çÉØ¤¿¤Á¤¬¶â¤ÎÌ©Í¢¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£¡Ø¥ß¥»¥¹¡¦¥Î¥¤¥º¥£¡Ù¤ÇÆüËÜ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø¥Ò¥ä¥Þ¥±¥ó¥¿¥í¥¦¤ÎÇ¥¿±¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¡¢¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Å·ÌîÀé¿Ò¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÇÂç¤¬¤«¤ê¤Ê¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¼Ú¶â¤òÇØÉé¤Ã¤¿2»ù¤ÎÊì¡¦ÏÂ²Î»ÒÌò¤Ï¡¢Êì¿ÆÌò½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÍÂ¼¤¬±é¤¸¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë»Ò°é¤Æ¤ËÎå¤àÊì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂçÃÀ¤Ë¶â¤ÎÌ©Í¢¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÈºá¼Ô¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¹õÌÚ¤Ï¡¢¾©³Ø¶â¤ÎÊÖºÑ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¼Ú¶â600Ëü¤Î¸¦µæ°÷¡¦À¶·Ã¡¢Æî¤Ï¡¢Ãù¶â¥¼¥í¤ÎÌ¤º§¤ÎÇ¥ÉØ¡¦ËãÍ³¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¡¢ÏÂ²Î»Ò¤È¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢¤È¤â¤Ë¶â¤ÎÌ©Í¢¤ò¤¹¤ë¶¦ÈÈ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤ª¡¢Æî¤Ï½é¤ÎÇ¥ÉØÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²£ÎÎ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ñ¼Ò¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤ëÏÂ²Î»Ò¤ÎÉ×¡¦¹â»ÖÌò¤Ç±öÌî±Íµ×¡¢ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÀ¶·Ã¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢µ±¤«¤·¤¤¾Íè¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¼Ô¡¦ÄÇÌ¾Ìò¤ÇÀÄÌÚÍ®¡¢¹â»Ö¤Î¾å»Ê¡¦ÅÄ¥Î¾åÌò¤ÇºØÆ£¹©¤¬½Ð±é¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÁáÀ¥·Æ¡¢·ª¸¶ñ¥¡¢¼Ä¸¶¤æ¤»Ò¡¢ÃæÅç¤Ò¤í»Ò¡¢Ê÷Â¼¥ê¥¨¡¢º´Ìî»ËÏº¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ë¤Ï¡¢É×¤Î²£ÎÎ¤È²ò¸Û¡¢¾©³Ø¶â¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼Ú¶â¡¢¤½¤·¤ÆÃù¶â¥¼¥í¡Ä¡Ä¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿ÏÂ²Î»Ò¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¡¢À¶·Ã¡Ê¹õÌÚ²Ú¡Ë¡¢ËãÍ³¡ÊÆîº»ÎÉ¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤ó¤Ê3¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡£ÈÈºá¤È¤ÏÌµ±ï¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë3¿Í¤¬¤Ê¤ó¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÌ©Í¢¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶âÌ©Í¢¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¶â¤È¼«Í³¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤ê»Ï¤á¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢·Ú²÷¤Ç´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤°ìÊý¡¢ÀÄ½Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¶â¤¬¾²¤ËÍî¤Á¤ë²»¤È¶¦¤Ë¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£Ì©Í¢¤Ø¤Î´ØÍ¿¤¬¼þ°Ï¤Ë¥Ð¥ì¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÈËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¡É¤ËÃ¾¤Ó¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¿ÍÀ¸¤òµá¤á¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯¼ÀÁö¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µ±¤¯¶â¤ÎÀ¤³¦¤Ë3¿Í¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍÂ¼²Í½ã¡Ê¼ç±é¡¦ÏÂ²Î»ÒÌò¡ËÉÔ³Ê¹¥¤Ç·è¤·¤Æ¸Ø¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ç¤âÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÊýË¡ÏÀ¤Ç¡£´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³§¤µ¤ó¤È¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¹Ô¤¯Ëö¤òµ§¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î°¦¤ª¤·¤¯·üÌ¿¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤òÀ§Èó¡¢ÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹õÌÚ²Ú¡ÊÀ¶·ÃÌò¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿½÷À»°¿Í¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥Áー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¿´¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÇÍÂ¼¤µ¤ó¤ÈÆî¤µ¤ó¤È±«¤ÎÃæ¡¢¶¶¤òÅÏ¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤ÏÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¯¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤µ¤ÎÃæ¤Ë´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤âµÍ¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Æîº»ÎÉ¡ÊËãÍ³Ìò¡Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢º£¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò±Ç²è¤Ç¤âÉ½¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¤½¤·¤Æ½»ÌîÀèÀ¸¤ÎÀ¤³¦¤òÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ì¤è¤¦¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤ËÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÌã¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Å·ÌîÀé¿Ò¡Ê´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡Ë°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿2017Ç¯¡¢¡Ö¶â²ô¤ò²¼Ãå¤Ë±£¤·¤ÆÌ©Í¢¤·¤¿¼çÉØ5¿Í¤òÂáÊá¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¶¯¤¯¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¼çÉØ¤¬¶â¤ÎÌ©Í¢¤ò¡©¡¡²¼Ãå¤Ë±£¤·¤Æ¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤ï¤¿¤·¤Î´Ø¿´¤ÏÉÔ»×µÄ¤È¡¢ÈÈºá¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÊý¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¡¢¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«? ¤Ê¤Ë¤«»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«? ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·×²è¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤Ê¤É¶õÁÛ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÆ±¤¸¼çÉØ¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ç¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤óÈÈºá¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤Éºá¤òÈÈ¤·¤¿¿Í¤ò¡Ö°¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¼Â¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë