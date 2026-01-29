UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 サンジロワーズとアタランタの試合が、1月29日05:00にロット・パークにて行われた。

サンジロワーズはアヌアル・アイトエルハジ（MF）、ラウール・フロルツ（FW）、ギリェルモ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはニコラ・クリストビッチ（FW）、アデモラ・ルックマン（FW）、ラザール・サマルジッチ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

51分、アタランタが選手交代を行う。ユヌス・ムサ（MF）からマルテン・デローン（MF）に交代した。

52分、アタランタは同時に2人を交代。ラザール・サマルジッチ（MF）、アデモラ・ルックマン（FW）に代わりシャルル・デケテラーレ（FW）、カマルディーン・スレマナ（FW）がピッチに入る。

56分、サンジロワーズは同時に2人を交代。アデム・ゾルガン（MF）、ラウール・フロルツ（FW）に代わりロブ・スクーフス（MF）、モハメド・フセイニ（FW）がピッチに入る。

62分、アタランタが選手交代を行う。ニコラ・クリストビッチ（FW）からジャンルカ・スカマッカ（FW）に交代した。

70分、ついに均衡が崩れる。サンジロワーズのアヌアル・アイトエルハジ（MF）のアシストからアナン・カライリ（FW）がゴールが生まれサンジロワーズが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、サンジロワーズが1-0で勝利した。

なお、サンジロワーズは10分にクリスチャン・バージェス（DF）、77分にロス・サイクス（DF）に、またアタランタは28分にラザール・サマルジッチ（MF）、69分にオネスト・アーノル（DF）、90+3分にジャンルカ・スカマッカ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-29 07:00:16 更新