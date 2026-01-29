UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 リバプールとカラバグの試合が、1月29日05:00にアンフィールドにて行われた。

リバプールはコーディ・ガクポ（FW）、ウーゴ・エキティケ（FW）、モハメド・サラー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカラバグはカミロ・ドゥラン（FW）、アブデラー・ズビル（FW）、ホニ・モンティエル（MF）らが先発に名を連ねた。なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）はベンチからのスタートとなった。

4分、リバプールが選手交代を行う。イエレミ・フリムポング（DF）に代わり遠藤 航（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

15分に試合が動く。リバプールのフィルジル・ファンダイク（DF）のアシストからアレクシス・マクアリスター（MF）がヘディングシュートを決めてリバプールが先制。

さらに21分リバプールが追加点。ウーゴ・エキティケ（FW）のアシストからフロリアン・ビルツ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とリバプールがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分リバプールが追加点。ドミニク・ソボスライ（MF）のアシストからモハメド・サラー（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

さらに57分リバプールが追加点。フィルジル・ファンダイク（DF）のアシストからウーゴ・エキティケ（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

さらに61分リバプールが追加点。ウーゴ・エキティケ（FW）のアシストからアレクシス・マクアリスター（MF）がゴールで5-0。5点差となる。

67分、リバプールは同時に2人を交代。フロリアン・ビルツ（MF）、ウーゴ・エキティケ（FW）に代わりリオ・ヌグモハ（FW）、トレー・ニョーニ（MF）がピッチに入る。

68分、カラバグは同時に3人を交代。レアンドロ・アンドラーデ（MF）、エルビン・ヤファルグリイェフ（DF）、カミロ・ドゥラン（FW）に代わりダニ・ボルト（DF）、トラル・バイラモフ（DF）、ナリマン・アクンザーデ（MF）がピッチに入る。

74分、リバプールは同時に2人を交代。コーディ・ガクポ（FW）、ドミニク・ソボスライ（MF）に代わりフェデリコ・キエーザ（MF）、アマラ・ナロ（DF）がピッチに入る。

81分、カラバグが選手交代を行う。アブデラー・ズビル（FW）からエマニュエル・アダイ（FW）に交代した。

85分、カラバグが選手交代を行う。ホニ・モンティエル（MF）からムサ・クルバンリ（FW）に交代した。

後半終了間際の90分リバプールが追加点。フィルジル・ファンダイク（DF）のアシストからフェデリコ・キエーザ（MF）がゴールで6-0。6点差となる。

以降は試合は動かず、リバプールが6-0で勝利した。

なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）は4分から交代で出場した。

2026-01-29 07:00:30 更新