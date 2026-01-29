UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 アイントラハト・フランクフルトとトットナムの試合が、1月29日05:00にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。

アイントラハト・フランクフルトはアンスガー・クナウフ（FW）、マリオ・ゲッツェ（MF）、ヒューゴ・ラーション（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはランダル・コロムアニ（FW）、シャビ・シモンズ（FW）、パプマタル・サール（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

その直後の47分に試合が動く。トットナムのクリスティアン・ロメロ（DF）のアシストからランダル・コロムアニ（FW）がゴールを決めてトットナムが先制。

72分、アイントラハト・フランクフルトは同時に3人を交代。ナサニエル・ブラウン（DF）、エリエス・スヒリ（MF）、オスカー・ヒュイルント（MF）に代わり堂安 律（MF）、ファールス・チャイビ（MF）、マフムド・ダフード（MF）がピッチに入る。

73分、トットナムが選手交代を行う。ウィルソン・オドベール（FW）からドミニク・ソランケ（FW）に交代した。

77分トットナムに貴重な追加点が入る。ドミニク・ソランケ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、トットナムが0-2で勝利した。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は72分から交代で出場した。

2026-01-29 07:00:34 更新