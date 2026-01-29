UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 クラブ・ブリュージュとマルセイユの試合が、1月29日05:00にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

クラブ・ブリュージュはママドゥ・ディアコン（FW）、ロメオ・フェルマント（FW）、カルロス・ボルジェス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマルセイユはハメド・トラオレ（MF）、アミーヌ・グイリ（FW）、メイソン・グリーンウッド（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのアレクサンダル・スタンコビッチ（DF）のアシストからママドゥ・ディアコン（FW）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

さらに11分クラブ・ブリュージュが追加点。アレクサンダル・スタンコビッチ（DF）のアシストからロメオ・フェルマント（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とクラブ・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

マルセイユは後半の頭から選手交代。ハメド・トラオレ（MF）からイゴール・パイシャオン（FW）に交代した。

53分、マルセイユが選手交代を行う。ミゲル・ムリージョ（DF）からピエールエメリク・オーバメヤン（FW）に交代した。

69分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ママドゥ・ディアコン（FW）からクリストス・ツォリス（FW）に交代した。

71分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ジョエル・オルドニェス（DF）からヨルネ・スパイラー（DF）に交代した。

79分クラブ・ブリュージュが追加点。カルロス・ボルジェス（FW）のアシストからアレクサンダル・スタンコビッチ（DF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、クラブ・ブリュージュが3-0で勝利した。

なお、クラブ・ブリュージュは50分にハンス・ファナケン（MF）に、またマルセイユは22分にミゲル・ムリージョ（DF）、80分にアミーヌ・グイリ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

