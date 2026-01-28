心臓病とは？ 心不全･不整脈･心筋梗塞など主な病気の種類や症状を医師に聞く

「心臓病」とは、心臓の機能や構造に異常が生じる病気の総称です。代表的なものには、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患、心臓弁膜症、不整脈などがあります。それぞれ症状や頻度の多い病気について「あきはばら心臓血管・内科」の山本先生にお聞きしました。

監修医師：

山本 哲平（あきはばら心臓血管・内科）

日本医科大学医学部卒業後、日本医科大学千葉北総病院や日本医科大学付属病院などで経験を積み、2022年10月より現職。医学博士、日本循環器学会循環器専門医、日本不整脈心電学会不整脈専門医、日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本不整脈心電学会評議員。

編集部

「心臓病」とはどんな病気ですか？

山本先生

心臓病とは、心臓の構造や機能の異常により生じる病気の総称で「心臓病」や「心疾患」と呼ばれます。

編集部

具体的にはどんな病気があるのですか？

山本先生

代表的なものとしては、心筋梗塞や狭心症といった虚血性心疾患、心臓弁膜症、心筋症、不整脈などがあります。

編集部

心臓病の中で多いのはなんですか？

山本先生

心臓病の中で頻度としては不整脈が最も多いと言われていますが、心臓突然死や心不全の原因となる頻度が高いのは心筋梗塞などの虚血性心疾患です。心臓に血流を送る「冠動脈」 が動脈硬化の影響で狭くなる、血栓が詰まるなどにより心臓の一部に酸素や栄養が行きわたらなくなる病気です。

※この記事はメディカルドックにて【｢心臓病は遺伝する？｣ 自覚症状のない“心臓病”について≪循環器内科医に聞く≫】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。