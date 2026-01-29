UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 ドルトムントとインテル・ミラノの試合が、1月29日05:00にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。

ドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ファビオ・シルバ（FW）、マクシミリアン・バイアー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはアンジュ・ボニー（FW）、マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

57分、インテル・ミラノが選手交代を行う。アンジュ・ボニー（FW）からフランチェスコ・エスポジト（FW）に交代した。

68分、ドルトムントが選手交代を行う。セール・ギラシ（FW）からカリム・アデイエミ（MF）に交代した。

74分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ピオトル・ジエリンスキ（MF）からダビデ・フラッテージ（MF）に交代した。

81分、ついに均衡が崩れる。インテル・ミラノのフェデリコ・ディマルコ（DF）がゴールが生まれインテル・ミラノが先制する。

82分、ドルトムントは同時に2人を交代。ファビオ・シルバ（FW）、ラミ・ベンセバイニ（DF）に代わりカーニー・チュクエメカ（MF）、ユリアン・ブラント（MF）がピッチに入る。

88分、インテル・ミラノは同時に3人を交代。ペタル・スチッチ（MF）、マルクス・テュラム（FW）、ヘンリク・ムヒタリアン（MF）に代わりアレッサンドロ・バストーニ（DF）、アンディ・ディウフ（MF）、ラウタロ・マルティネス（FW）がピッチに入る。

89分、ドルトムントが選手交代を行う。フィリッポ・メイン（DF）からヤン・コウト（DF）に交代した。

後半終了間際の90+4分インテル・ミラノに貴重な追加点が入る。アンディ・ディウフ（MF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、インテル・ミラノが0-2で勝利した。

なお、ドルトムントは75分にラミ・ベンセバイニ（DF）に、またインテル・ミラノは56分にマヌエル・アカンジ（DF）、90+2分にフランチェスコ・アチェルビ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-29 07:00:43 更新