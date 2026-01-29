自分の個性とは合わない仕事は避けるべきだ。自分に何が合っているか、自分に何ができ、何が手に入るかを知らなければ、不幸になるだけだ。
向いてない仕事ほど、頑張っても心が削られる。評価に振り回され、気力もすり減っていく。あなたに合った働き方を見つけるにはどうすればいいのでしょうか？
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。
自分に合う仕事を選ぶのは、わがままではない
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より
向いていない仕事は、努力より先に消耗を増やす。
能力も気力も削られ、評価に振り回されやすくなる。
まず、自分の強みと苦手を言葉にしておく。
得意な場面、避けたい場面を三つずつ挙げるだけで、選び方は変わる。
次に、仕事に求める条件を最小限で決める。
「成果の基準が明確」「集中できる時間が確保できる」など、譲れない線を先に引く。
日々の業務で調子が上がるタスクと下がるタスクを記録する。
一週間で偏りが見えたら、配分を少し入れ替える。
できることの範囲と、現実に得られるものを冷静に見積もる。
理想だけでなく、成果と報酬の見通しを短く数字で置く。
合わない環境では、成長は遅く、失望は早い。
合う環境では、成長は早く、疲れは浅い。
転機は大きな決断だけでなく、小さな調整の積み重ねから来る。
断る勇気と、試して確かめる小さな実験を続ける。
自分に合う働き方を選ぶことは、わがままではない。
長く働き、よく生きるための現実的な配慮である。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）