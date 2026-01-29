焼き魚店の男性、いつも餌をあげていたネコのおかげで命拾い―中国

中国南西部の貴州省貴陽市で27日夜、焼き魚店を経営する男性がいつも餌をあげていた野良猫のおかげで危機から救われるという出来事があった。

その危機とは、店の前にいる野良猫に餌をあげようと男性が歩き出した直後に上から植木鉢が降ってきたというもの。植木鉢は男性がそれまで立っていた場所に落ち、直撃されたステンレス製のたらいは変形。中国メディアによると、男性は「鉢植えの重さは5キロ以上あった」と話し、「もし自分の頭を直撃していたら軽ければけが、ひどい場合は命の危険さえあった」と振り返った。

この野良猫は1カ月以上前から毎日のように店先に餌を探しに来ており、魚をさばく時に出る内臓を来るたびに与えていた。植木鉢の落下は照明を修理する際の不注意が原因の偶発的な事故だという。

男性は「ネコに命を救われた」ともしており、中国のネットユーザーからは「善人には良い報いがある」「彼の善良さが自分自身の命を救った」「あなたの福の神。一緒に暮らしたらどう？」という声や、「あそこを離れていなかったら、まさに直撃されていた。怖すぎる」「たらいにへこみができている。もし人の頭だったらどうなっていたか想像するのも怖い」「本当にぞっとする。善人は報われるってことだね。男性とネコはきっと前世からの縁があるんだよ」などの声が上がった。（翻訳・編集/野谷）