BSテレ東、2月22日は「BSキャッ東」に“改名” ネコまみれの特別編成
BSテレ東は2月22日の“猫の日”限定で「BSキャッ東」に改名し、朝から晩まで猫まみれの特別編成を行う。今年で9年目となり、番組だけでなくSNSでの企画も通じ、猫と猫好きな視聴者に寄り添う。
【画像】きゃわ〜スペシャルサポーターを務めるニャンコ先生
今回も「我こそは猫好き！」を自負してやまない出演者が登場する。カミナリ＆鈴木えみ、森泉、中尾明慶＆前田敦子、中川翔子＆岩井勇気（ハライチ）、杉浦太陽＆横山由依、藤あや子＆住吉美紀らMC陣に加え、小林幸子や、子どもの頃から猫が大好きな松井ケムリ（令和ロマン）も登場する。“名猫ドラマ”松重豊主演の『きょうの猫村さん』も一挙放送する。
アニメ『夏目友人帳』のニャンコ先生が、今年も「BSキャッ東」のスペシャルサポーターとなる。
