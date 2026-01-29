◇テニス 全豪オープン(日本時間28日、オーストラリア・メルボルン)

テニスの四大大会の一つ、全豪オープン2026は28日に男女シングルスの準々決勝が行われ、大会ベスト4が出そろいました。

男子シングルスに登場したノバク・ジョコビッチ選手(第4シード)はロレンツォ・ムゼッティ選手(第5シード)に2セット連取され追い込まれましたが、第3セット途中でムゼッティ選手が途中棄権。ジョコビッチ選手が思わぬ形で準決勝へと進みました。

そのほか30日に開催される準決勝には、カルロス・アルカラス選手(第1シード)、アレキサンダー・ズベレフ選手(第3シード)、ヤニク・シナー選手(第2シード)が勝ち進みました。生涯グランドスラムがかかるアルカラス選手はズベレフ選手との準決勝に臨みます。

女子シングルスではイガ・シフィオンテク選手(第2シード)が、エレーナ・リバキナ選手(第5シード)に0-2(5-7、1-6)でストレート負け。前日の準々決勝で破れたココ・ガウフ選手(第3シード)に続き、強豪選手がベスト8で姿を消しました。

29日に行われる準決勝にはリバキナ選手のほか、アリーナ・サバレンカ選手(第1シード)、エリナ・スビトリナ選手(第12シード)、ジェシカ・ペグラ選手(第6シード)が勝ち進んでいます。23年・24年大会連覇、25年準優勝のサバレンカ選手は、スビトリナ選手と対戦します。