『プロフェッショナル』玉木宏“天音”と渡部篤郎“佐久間”が話す謎の女の正体【第4話あらすじ】
俳優の玉木宏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜 後10：00）の第4話が29日に放送される。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。
【集合ショット】玉木宏、渡部篤郎ら豪華キャストが集結！
本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。
■第4話あらすじ
2022年10月。警視庁捜査一課の刑事だった天音（玉木宏）と佐久間（渡部篤郎）は、ある噂（うわさ）を追っていた。借金や人間関係に苦しむ人たちに保険金殺人のプランを提案し、遂行させる……それを楽しんでる悪魔のような女がいる、という噂だ。やがて辿（たど）りついたのが、氷室貴羽（長谷川京子）という弁護士だった。その後、一緒に捜査を進めていた同僚の永瀬（植木祥平）が山岳事故でこの世を去り、天音はこの女の殺害計画の一環だとにらんでいたのだった…。
天音が永瀬の墓を訪れていると、そばにいた佐久間が「奥多摩で消防士が登山中に転落死した」と捜査資料を見せる。現場写真には謎の「白い羽根」が写っており、遺体からは幻覚成分のシロシビンが検出されていた。永瀬が死んだ時と状況が同じだ。
一方その頃、凛（岡崎紗絵）と深山（小手伸也）しかいない深山リサーチに、沢木（野間口徹）と秘書の沙月（結城モエ）が新規の調査依頼に訪れていた。今回の保険は“いじめ保険”。凛が前のめりに「やらせてください！」と志願し、調査を引き受けることに。
いじめ保険の加入者・磯山恭代（真飛聖）の自宅に向かう凛と沢木。聞くと恭代の娘・莉奈（糸瀬七葉）が学校でいじめを受けているという。初めての単独調査に気合いの入る凛。一方、天音と佐久間は、奥多摩での転落事故について、保険金殺人の線で捜査を進めていた。果たして凛が辿りついた、いじめの実態とは…？
