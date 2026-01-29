“軽トラ女子”三田悠貴、海辺の旅館でハミ出す天然系Gカップ開放 『週刊SPA!』グラビア企画「美女地図」に登場
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、『週刊SPA!』2月3日号（発売中）のグラビア企画「美女地図」に登場した。軽トラックで全国を巡るユニークな活動でも注目を集める三田が、今回は休日の宅配ドライバーという設定で、艶やかな姿を披露する。
【写真】あどけなさの裏に“魔性の女”感 誌面にはすみぽん（高倉菫）も登場
誌面では、海辺の旅館を舞台に撮影を敢行した。三田は持ち前の天然系キャラクターと、豊満なGカップバストを惜しげもなく開放し、リラックスした表情から色気あふれるカットまで、多彩な魅力を見せている。軽快で親しみやすいイメージとは一転、大胆さとしなやかさを兼ね備えたグラビアに仕上がった。
三田は1998年生まれ、岐阜県出身。祖父から受け継いだ軽トラックを愛車に、全国各地を巡る旅の様子を発信してきた。その活動は、CBCテレビの『歩道・車道バラエティ 道との遭遇』や、YouTubeチャンネル「軽トラ女子全国旅」でも紹介され、じわじわと支持を広げている。
なお、同号の表紙にはすみぽんこと高倉菫が登場し、「グラビアン魂」には澄田綾乃も掲載。華やかなラインナップの中で、三田悠貴は“旅するグラビア”とも言える存在感を放っている。
