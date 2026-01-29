今季5年目を迎える巨人の山田龍聖投手が、オフの過ごし方や意気込みについて明かしました。

オフは長野で“山ごもり”のトレーニングを行ったという山田投手。雪も残った山では、クマも出るという話ももらっていたそうで「気をつけながら走っていた」と明かしました。

昨シーズンは3月から5月の間、ウエスタン・リーグのくふうハヤテベンジャーズ静岡に派遣。8度の先発含む9試合の登板で2勝2敗、防御率1.79をマークしました。この日々を振り返った山田投手は「できたばかりのチームでもあるので、その中でもしっかり結果も出せましたし、自分のパフォーマンスも出せたと思う。しっかりとジャイアンツという良い環境を使って、もっといいパフォーマンスを出せるようにしっかりやりたい」と意気込みました。

5年目を迎え「勝負の年、やるしかない」と語りながら、「完成度が高いピッチャーが多いので、僕も何か突出するものをつくって。その中でも僕はストレートが売りなので、ストレートを強くして、そこだけは絶対に誰にも負けないというレベルまで持って行きたい。目標である100イニングを達成してチームに貢献したい」と語りました。

(1月26日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)