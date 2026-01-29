【全文公開】「母に『由恵は″強い虎″よ』って言われ」…元テレ朝・竹内由恵「局アナから焙煎士に」

虎とコーヒーの出会い

「退社して６年、後悔したことは一度もありません。私は、″強い虎″なんです」

フリーアナウンサーの竹内由恵(よしえ)（39）は、少し照れくさそうに切り出した。

’08年にテレビ朝日へ入社後、『ミュージックステーション』８代目サブ司会や『報道ステーション ＳＵＮＤＡＹ』のキャスターを担当。’19年末に退社すると浜松市（静岡県）へ移住し、フリーで活動を続けながら「焙煎士(ばいせんし)」としてのセカンドキャリアも歩み始めた。

取材に応じた竹内の手には自身のブランド『ｒｅｎａｇ ｃｏｆｆｅｅ（レナグコーヒー）』のパッケージがある。昨年12月に開設したＥＣサイトで本格的に販売を開始。描かれているのは、どこかユーモラスで力強い虎の親子のデザインだ。

「私が丙寅年生まれで、子供の頃から母に『由恵は″強い虎″よ』って言われて育ったんです（笑）。その言葉がずっと心に残っていて。自分のブランドにキャラクターを作ろうと考えた時、この『強い虎』をアイコンにすると決めました」

焙煎士という職人の道を選んだきっかけは、局アナ時代に出会った「運命の一杯」にあった。

「もともと紅茶派でブラックコーヒーは苦手でした。でも、都内の『丸山珈琲』でスペシャルティコーヒーを飲んだ瞬間、美味し過ぎて雷に打たれたような衝撃を受けたんです。それ以来、毎日自分で淹れるほど生活の一部になりました」

しかし、それを「仕事」にする決意をしたのは、静岡県浜松市で勤務する夫の下へ移住した後だった。

「’19年の結婚を機に会社を辞めて、最初は専業主婦として生きていくのもいいかも、と思ったんです。でも、実際にやってみたら、残念ながら自分には向いていないとわかってしまって（笑）。『組織の看板がなくなった私に、いったい何が残るんだろう』と立ち止まって考えた時、唯一浮かんだのがコーヒーでした」

そこで、自宅から車で１時間ほどの距離にあるカフェでアルバイトを始めた。

「移住してすぐ、浜名湖にあるカフェでアルバイトをしました。お客様が心地よく過ごせる工夫が随所に凝らされていてとても勉強になったのですが、自分自身がやりたいことは接客業ではないと自覚しました。むしろ、技術を積み上げられる職人の世界に惹かれたんです。自分が作り上げた商品を広く販売して、ビジネスとして成功させていく勝負の世界にも興味がありました。それがコーヒー事業を始めたら叶うことに気づき、今はワクワクしています」

最初はフライパンや手回し焙煎から始めたというが、これまで投じてきた額はその覚悟を雄弁に物語っていた。

「移住して１年経った頃、まず100万円くらいの小型焙煎機を買って練習を始めました。で、『今だ！』という波が来たので昨年ドイツ製の最高級機『ＰＲＯＢＡＴ（プロバット）』を購入。これ、焙煎機界のフェラーリって言われている名機なんです！ 中古でも値崩れしない一生モノ。初期費用含めて1000万円近くかかりましたけど、全部自腹で即決しました。私の所有するプロバットは５キロ釜なんですが、お客様に大量に届けるようなお店になるには正直全然足りないんです。本当に上を目指すなら、20キロとか25キロの焙煎機を持たないといけない。私が抱く夢に対しては小さいので、今のサイズに満足はしていません」

「３時間」が何よりの幸せ

２児の母として育児をしながら仕事に励む彼女の一日は実に忙しない。没頭できるのは深夜だけだと語る。

「夜９時に子供と一緒に寝て、深夜２時に起きるんです。そこから朝５時までを、私の″ゴールデンタイム″と呼んでいます（笑）。たった３時間ですけど、誰もいない静かな部屋でＨＰのデザインをいじったり、お客様からの問い合わせメールに返信したり、豆のことを考えたり……。地味ですよね（笑）。でも、好きなことをするその時間が何よりも幸せなんです」

一人で作業をしていると、局アナ時代の記憶が蘇(よみがえ)ることはないのだろうか。そう水を向けると、ふっと表情が緩んだ。

「アナウンサーの友達はあまり多くないですし、思い出さないかな。ただ、『ミュージックステーション』は今振り返っても夢のような世界でした。一番印象に残っているのは、’08年にＳＰＥＥＤさんが再結成後初めて出演した時、本番中に感極まって泣いてしまったこと。小学生の頃から大好きだったので、つい涙が止まらなくなって……。あの場所は、みんなの青春が詰まった舞台そのものでした」

さらに司会のタモリ（80）に話が及(およ)ぶと、懐(なつ)かしそうに振り返った。

「タモリさんからは『一つのことを突き詰める面白さ』を学びました。坂道がお好きなので、一緒に話をしたくて本を買ったり、実際に会話に出てきた場所へ行ってみたり（笑）。Ｙ字路の話一つであそこまで深く盛り上がれる探究心は、今のコーヒー作りにも通じています」

インタビューの終盤、今後の野望について尋ねると、「３年で年商１億円」という具体的な数字と共にこう続けた。

「現在はＥＣサイトでの販売が中心なんですが、ゆくゆくは実店舗を持ちたいと思っています。一方で、『全振りしない』という仕事上のマイルールも決めています。子供との時間も大事にしたいので、独身時代のように時間をすべて仕事に注(そそ)ぐことはしません。全振りすれば楽かもしれないけれど、あえてそれをしない道を選んで、もがいています。まだまだ、経営者としては赤子(あかご)ですから（笑）」

かつてスポットライトの下で原稿を読み上げていた女性は、深夜の暗闇で向き合うコーヒーに幸せを見つけていた。

『FRIDAY』2026年1月30日・2月6日合併号より