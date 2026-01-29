《新作》こりゃ激アツーーーッ！！【マクドナルド】コンプしたくなる可愛さ！「ハッピーセット」

朝食にもランチにも、おやつにも！ メニュー数も豊富で大人もオーダーできる【マクドナルド】の「ハッピーセット®」。第1弾で登場したおもちゃが1/30からの第3弾でも再登場予定です。思わず全種類そろえたくなりそうな可愛さなので、チェックしてみて。

ワクワク感◎ まさかの大変身に夢中になりそう

@ftn_picsレポーターHaruさんが「個人的に大当たり」と紹介するのは「レストランがへんしん！カンタム・ロボ」。お店のパーツを広げていくとカンタム・ロボに変身するという仕掛けには、大人も子どももハマってしまいそう。「考える楽しさを広げてほしい」（公式サイトより）という、おもちゃ開発に込められた想いが形になったおもちゃかも。

愛らしさたっぷりで思わず笑顔に！

ハッピーセットボックスを下に押すと、しんちゃんがひょっこり登場！ きょとんとした表情がたまらないこちらは「ハッピーセットからひょっこりしんちゃん」。ボックスデザインの可愛さも相まって、見ているだけで気分がふっと和らぎ笑顔になりそう。

「クレヨンしんちゃん」のおもちゃは全6種類があり、どれに出会えるかは運次第。【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に注目してみて。

writer：Reco.N