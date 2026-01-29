名前を呼ばれた猫ちゃんの反応が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は29万回を超え「猫ってこんなことできるの w w w」「ちょっと気になってるのかわいすぎる」「可愛すぎるwけどやられたら傷つくw」といったコメントが集まっています。

【動画：収納ケースの上に乗っていた『猫』→名前を呼んでみたら…まさかの反応に爆笑】

愛猫の名前を呼んだら…

TikTokアカウント「ALINE〈ありーね〉」に投稿されたのは、人間のような仕草をした猫ちゃんです。収納ケースの上に乗っているのは猫のメルちゃん。投稿者さんに名前を呼ばれると、さっきまでまっすぐ前を見ていたのに、スッと目をつむって「寝たふり」。

その後も名前を呼ばれるメルちゃん。ちらっと投稿者さんの方を見たのに、また寝たふりをしたそうです。実は、猫が目を閉じるのは「親愛の情」の証とも言われています。寝たふりだったのか、究極の愛情表現だったのか…メルちゃんに聞いてみたくなりますね。

お返事ばっちりな猫ちゃんも

一方、同居猫のクロちゃんは、投稿者さんに名前を呼ばれると「ニャーン」と甘えたような声で返事をしてくれたそうです。投稿者さんが近づくとうれしそうにクロちゃんもきてくれたといいます。

実は甘えん坊

塩対応だったメルちゃんですが、甘えてとろけそうになることもあるのだそう。投稿者さんのひざにのり、投稿者さんを見つめて、うっとりした表情をしていました。気まぐれなところも全部かわいいメルちゃんでした。

投稿には「むにゃむにゃしてる笑！薄目でこっち見てるし！！可愛いですね」「名前を呼んで目を細めるのって返事してるらしいですよ！」「がわぁいい....キュって目瞑ってるのヤバい可愛いww」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ALINE〈ありーね〉」では、メルちゃん、クロちゃん、同居猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ALINE〈ありーね〉」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。