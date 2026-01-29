『おコメの女』第4話 “正子”松嶋菜々子、実態が掴めない詐欺グループに苦戦
松嶋菜々子が主演するドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第4話が29日の今夜放送される。
【写真】調査で危険を冒そうとする笹野（佐野勇斗）
本作は、松嶋演じる東京国税局の敏腕調査官が悪徳脱税者を成敗していく勧善懲悪の社会派痛快エンタメドラマ。共演には佐野勇斗、長濱ねる、千葉雄大、高橋克実、戸次重幸、大地真央、寺尾聰が名を連ねている。
■第4話あらすじ
東京国税局資料調査課内の複雑国税事案処理室を率いる国税調査官・米田正子（松嶋）は、米を愛する仲間のひとり・宮城真由美（堀内敬子）から、会社員をだまして所得税の不正還付を指南するフィッシング詐欺の情報を得る。虚偽申告する寸前だった真由美を止めた正子は、この手口にだまされた多くの人々が不正還付に手を染めているのではないかと疑い始める。
“正子の友人”と聞かされ、調査に向かった笹野耕一（佐野）は驚く。 だまされかけたというその人物は、母・真由美だったのだ。
聞き取り調査を終えた笹野の報告で、詐欺グループは連絡先や相談料の振り込み口座を頻繁に変えていることがわかり、追跡するのは困難だと頭を抱える正子たち。なかなか敵の実態が掴めず、素性が把握できない。
なんとかこの“見えざる敵”の端緒をつかみたいと考える正子に笹野は、母の真由美に協力を依頼してフィッシング詐欺グループをあぶり出すオトリ作戦を決行しようと提案。冷静さを欠き、前のめりに危険を冒そうとする笹野を危惧した正子は、調査の一時中断を決定する。
一方、経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉）の秘書、灰島直哉（勝村政信）は、なぜか正子の父・田次（寺尾）の家を訪れる…。
ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』は、テレビ朝日系にて毎週木曜21時放送。
