女優・井上真央（３９）の姿にフォロワーは「めちゃくちゃカワイイ」と大興奮だ。

出演しているテレビ朝日系ドラマ「再会〜ｓｉｌｅｎｔ ｔｒｕｔｈ〜」（火曜・後９時）の公式インスタグラムが２９日までに更新され、２７日に放送された第３話のオフショットをアップ。「ポニーテールが似合うバイト中の万季子（井上真央）＆大学生の圭介（瀬戸康史）若かりし頃の可愛いふたりの“再会”オフショット」と説明した。

若き日のシーン。万季子はカフェでバイトしていて、そこに大学生の圭介がやってくる…という場面だった。

万季子を演じる井上は、ロングヘアの茶髪をポニーテールにまとめ、口元に裏ピース。フォロワーは「２人とも２０歳の学生時代を違和感まったく感じないのが凄（すご）い！」「２人とも大学生に見える」「ふたりともちゃんと若返ってる」とびっくり。「ポニテ真央ちゃんのオフショきたーー！！ヤバイ、本当にめちゃくちゃカワイイ」「真央ちゃん、可愛いすぎる」「まじでかわいすぎない！？」「ロングの茶髪の真央ちゃんめーっちゃかわいすぎるし、昔の真央ちゃん思い出した」「可愛さ爆発」と大興奮だ。

ネットも「井上真央さんの回想シーン、ふわふわポニテもメイクも可愛くて」「しかし、なに？あの井上真央ちゃんのポニテ！！可愛すぎて息止まるかと思ったわ！」と沸いた。