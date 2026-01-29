仙台市周辺でブーム…謎のシールの魅力を熱弁 いぎなり東北産・伊達花彩＆葉月結菜初登場『秘密のケンミンSHOW 極』【出演者一覧】
きょう29日放送の読売テレビ・日本テレビ系全国ネット『秘密のケンミンSHOW 極』（毎週木曜 後9：00）では、仙台市周辺の若者の間で、密かなブームになっているという謎のシールを調査する。
【番組カット】オリジナル特攻服をアピールするいぎなり東北産・葉月結菜
仙台市の高校生が「カッコいい」「シンプルな感じが逆にいい味出している」という、密かに流行っている謎のシール。そのシールは仙台市の人気ラーメンチェーン店が配布し、若者たちがスマホの裏に貼るなど、密かなトレンドアイテムになっているそう。
スタジオでも東北を中心に活動するアイドルグループ・いぎなり東北産メンバーの伊達花彩と葉月結菜（ともに宮城出身）が初出演。シールの魅力を熱く語る。
このほか、グルメ番組など、ローカル番組のロケを担い、地元グルメを知り尽くす番組技術スタッフおすすめ「ロケ飯」を紹介する人気シリーズ。今回は、山口県のローカル番組のグルメロケを多数担当する技術スタッフのおすすめ、山口県下松市の牛骨ラーメン店を紹介する。
【出演】
＜司会＞
大阪 久本雅美
東京 田中裕二（爆笑問題）
＜ゲスト＞
北海道 杉村太蔵
宮城 伊達花彩（いぎなり東北産） ※初登場
宮城 葉月結菜（いぎなり東北産） ※初登場
群馬 中山秀征
神奈川 シュウペイ（ぺこぱ）
神奈川 高島礼子
愛知 よしこ（ガンバレルーヤ）
大阪 西川きよし
鳥取 まひる（ガンバレルーヤ）
山口 松陰寺太勇（ぺこぱ）
＜データ担当＞
大野晃佳（読売テレビアナウンサー）
