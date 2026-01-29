29日放送『秘密のケンミンSHOW 極』より（C）ytv

写真拡大

　きょう29日放送の読売テレビ・日本テレビ系全国ネット『秘密のケンミンSHOW 極』（毎週木曜　後9：00）では、仙台市周辺の若者の間で、密かなブームになっているという謎のシールを調査する。

【番組カット】オリジナル特攻服をアピールするいぎなり東北産・葉月結菜

　仙台市の高校生が「カッコいい」「シンプルな感じが逆にいい味出している」という、密かに流行っている謎のシール。そのシールは仙台市の人気ラーメンチェーン店が配布し、若者たちがスマホの裏に貼るなど、密かなトレンドアイテムになっているそう。

　スタジオでも東北を中心に活動するアイドルグループ・いぎなり東北産メンバーの伊達花彩と葉月結菜（ともに宮城出身）が初出演。シールの魅力を熱く語る。

　このほか、グルメ番組など、ローカル番組のロケを担い、地元グルメを知り尽くす番組技術スタッフおすすめ「ロケ飯」を紹介する人気シリーズ。今回は、山口県のローカル番組のグルメロケを多数担当する技術スタッフのおすすめ、山口県下松市の牛骨ラーメン店を紹介する。

【出演】
＜司会＞
大阪　久本雅美
東京　田中裕二（爆笑問題）

＜ゲスト＞
北海道　杉村太蔵
宮城　伊達花彩（いぎなり東北産）　※初登場
宮城　葉月結菜（いぎなり東北産）　※初登場
群馬　中山秀征
神奈川　シュウペイ（ぺこぱ）
神奈川　高島礼子
愛知　よしこ（ガンバレルーヤ）
大阪　西川きよし
鳥取　まひる（ガンバレルーヤ）
山口　松陰寺太勇（ぺこぱ）

＜データ担当＞
大野晃佳（読売テレビアナウンサー）