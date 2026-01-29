日向坂46・正源司陽子、地元の名物が世界発信 2026年、次に流行りそうな関西トレンド紹介【コメントあり】
NHKは30日、関西地方向けに『関西トレンド最前線！ツギ推し！』（総合 後7：57〜後8：42）を放送する。
【場面カット】関西トレンドをプレゼンする芸人ら
昨年、放送され好評を博した同番組が今年も放送される。2026年、年明けにふさわしい未来に目を向けた関西トレンド・エンタメ情報を紹介する。
今回取り上げるテーマは「グルメ」「ホラー」「旅」「音楽」の4つ。関西にまつわる“次に流行りそうなモノ”＝「ツギ推し」コンテンツを、エルフ、バッテリィズ、松井ケムリ、金属バット、カーネーションら人気芸人たちがロケ＆スタジオでプレゼンテーションを行う。
司会は去年に続き、南海キャンディーズが担当。ゲストに西川きよし、日向坂46の正源司陽子を迎える。
なお、「NHK ONE」で1週間見逃し配信を行う。
【コメント】
山里亮太：ツギ推し、今回も盛り上がりました。正源司さんどうでした？
正源司陽子：わたしが大好きな地元のことや、意外と知らなかった地域のことを知ることができて楽しかったです。
山里亮太：正源司さん、実はいろんなこと知ってたもんね。
正源司陽子：意外と自分の地元のお店が万博に出店されてたり、自分の大好きな地元の名物が世界に発信されていたことを知られて、うれしかったです。
山里亮太：しずちゃんどうでしたか？
しずちゃん：ここで毎回ツギ来るものを勉強させてもらってます。きょう一番感動したのが、きよし師匠は一言で何を言ってもおもしろい。たぶんきよし師匠、ツギくるんじゃないでしょうか。
山里亮太：もうきてるわ！ずっと前からきてるよ、きよし師匠は（笑）
ぼくはきょう、番組で対決ものがあったとき、勝った方がもらえるご褒美の一番新しいかたちをみました。
放送されてればいいんですけどね…。
【出 演】
＜司会＞
南海キャンディーズ（山里亮太、しずちゃん）
＜ゲスト＞
正源司陽子（日向坂46）
＜スタジオ出演＞
エルフ（荒川、はる）、カーネーション（岡下雅典、吉田結衣）、金属バット（小林圭輔、友保隼平）、西川きよし、バッテリィズ（エース、寺家）、松井ケムリ（令和ロマン）
＜VTR 出演＞
トミー・バストウ（連続テレビ小説『ばけばけ』より）、島田珠代
＜パフォーマンス出演＞
PK shampoo
＜ナレーション＞
ミャクミャク
