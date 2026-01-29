間宮棗（奥野壮）のもとに新人BA（中川翼）が登場 『コスラバ2』第3話あらすじ
俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の第3話「新たなメンズBA」が、きょう29日深夜1時15分に放送される。
【場面写真】今回も…曽野舜太にバチバチな豊田裕大
本作は、楢島さち氏の同名漫画が原作。2024年8月に放送された『コスメティック・プレイラバー』では、ドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれた。奥野が、超真面目かつピュアな先輩美容部員で、前作でロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗、豊田は、生意気でクールな後輩美容部員の佐橋斗真を演じる。
斗真のパリ赴任が現実味を帯びる中、棗は新人を育てる仕事に関心があることを斗真に明かす。斗真は「棗さんならできますよ」と、迷いのない言葉で棗の夢を応援する。
そんな中、東雲有楽町店に悩みを抱える新人BAが異動してくることに。やってきたのは本社で出会った星名理久（中川翼）だった。3ヶ月前は希望にあふれる様子だったが、今は自信を失っているように見えた。
