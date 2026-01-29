元でんぱ組.incのメンバーで、現在は1児を育てるシングルマザーとして活動する最上もが（36）が、1月27日放送のABEMA『愛のハイエナ5』にゲスト出演。マレーシアで複数の妻と子供たちが暮らす「一夫多妻」家族のVTRを見届けた後、自身の家族観と、第2子への強い思いを赤裸々に明かした。

【映像】妊娠中の写真

番組では、投資家として成功し「家族を増やしたい」という一念で2人の妻と共同生活を送る男性に密着。これを受け、MC陣から自身の経緯を問われた最上は、「シンプルに振られただけです」と、妊娠発覚後に当時のパートナーから結婚を拒まれた過去を回想した。

一度は絶望を経験し、現在は母親の協力を得ながら一人で育児に励む最上だが、一つ屋根の下で賑やかに暮らす「大家族」の映像は、彼女の心に新たな波紋を広げたようだ。

現在の結婚願望について問われると、最上は慎重に言葉を選びながらも、素直な本音を漏らした。

「結婚というか、家族はもう少し増やしたい、いてほしいな、みたいな。2人目願望はすごいあります」

特定の誰かと「籍を入れる」ことそのものよりも、子供にとっての兄弟や、支え合える「家族」というコミュニティを広げたいという、母としての切実な願いを口にした。VTRの一夫多妻家族が、不満を言い合いながらも賑やかに食卓を囲む姿に、「家族が多いほうがいいというのは、ちょっとわかります」と共感を示す一幕もあった。