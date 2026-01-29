伊野尾慧、後輩・黒田光輝からグイグイアピール 積極的な姿勢に感心「しっかりしているな」
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演するABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）。このほど伊野尾と初共演するジュニアの黒田光輝が2ショットで取材会に参加。伊野尾相手にも積極的に食事の約束や誕生日プレゼントをアピールする黒田が、伊野尾をタジタジにさせつつ、和やかな先輩・後輩関係をのぞかせた。
【別カット】ドラマ初共演の伊野尾慧＆黒田光輝2ショット
ゲームソフトメーカーに勤務する恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子・辛島菜帆（松本）と、AIだけが親友という変わり者イケメンの晴流（伊野尾）が、ひょんなことから菜帆が晴流に“お弁当を30回つくる”という契約を結ぶことになり、それをきっかけに次第に惹かれていく、ズレきゅんラブコメディー。黒田は菜帆の弟・航を演じている。
■伊野尾慧、SixTONESジェシーから黒田光輝を任される「ジェシー一派なのか」
――これまでお二人は交流はあったんですか？
伊野尾：関わりや交流はほぼなかった。ドラマの撮影前で言うと『Star Song Special』（Prime Video）かな。1回ご一緒させていただいて。
――その時はあまり話していなかったんですか？
黒田：一言も話してなかったですよね（笑）。
伊野尾：僕はその時、このドラマにもしかしたら黒田くんが出てくれるかもしれないっていうのを聞いていたので、「あ、この子が黒田くんか…」って（笑）見てましたけど。黒田くんはまだ知らなくて。ちょっとしゃべったらバレちゃうかなと思って話しかけられずでした。
――黒田さんは伊野尾さんと共演すると聞いて、どんな印象を持ちましたか。
黒田：でも本当に“感謝”っていう感じが多かったですね。
伊野尾：感謝？（笑）
――どういうイメージを持っていましたか。
黒田：すごく明るく、優しいイメージがありました。お芝居してるところも何度か拝見させてもらってたので、そのイメージと、バラエティーに出ていらっしゃるイメージがすごく強かったです。
――一緒のシーンも撮影して、お芝居で対峙してみてのご感想も教えてください。
伊野尾：同じ会社の後輩の子と同じドラマに出させてもらうのはすごくうれしいことだし。でも、同じシーンとなると、先輩後輩問わず、やっぱり同じ会社の人って緊張するね。なんでなんだろうね？僕はちょっと緊張しましたね。
黒田：僕も緊張しましたね。他の役者さんとはまた違った、なんか事務所独特の緊張はすっごくありました。
伊野尾：本当？全然緊張してなさそうだった。
黒田：いやいやいや、してましたよ（笑）。よく言われるんですけど、内に秘めてる感じで…緊張はしてました。
――今まで接点はなかったということですが、現場ではどんなお話をされてましたか。
黒田：振り付け師さんのお話とかしましたよね。
伊野尾：したっけ…？
黒田：え、覚えてないんですか！事務所の大先輩ということで、伊野尾くんの時代からいらっしゃる振り付け師さんの話とか。
伊野尾：確かに、僕らがジュニアの頃とまたちょっと変わってるから、振り付けとかそういうの誰が見てるのかなとか、そういうのを聞いたりしました。
黒田：「最近調子どう？』みたいな感じで声をかけていただくことがすごく多かったです。
――撮影を経て、お互いの印象の変化や意外な一面はありましたか。
伊野尾：結構、積極的なんだなと思いました。僕、あんまり積極的にいけないタイプだから偉いなと思います。現場を見に来て、メモを取ったり、「連絡先を教えてください』って聞きに来てくれたり、ご飯も「連れてってください！』って言ってくれたり…。僕は今まで先輩に言えてなかったから、しっかりしているなと思いました。
黒田：うれしいですね。
――黒田さんは自分から意識的に動こうとしたのか、それとも自然体で接したのでしょうか。
黒田：確かに（積極的だと）言われることが多いなと感じますね。あまり細かく意識とかはしてない…かな。
伊野尾：そういえば、歌番組でこないだジェシー（SixTONES）に会って、「黒田、頼みますよ」「飯、連れて行ってやってください」みたいなこと言われて、「（黒田は）ジェシー一派なのか」と思いました（笑）。ジェシーはどれだけ顔広いんだよって（笑）。
黒田：それで言うと、僕もジェシーくんとお会いした時に「伊野尾くんと今、ドラマを撮影しています」って言ったら、「伊野尾くんはジェシーとご飯行ってくれなくて寂しい」って言ってました（笑）。
伊野尾：遠い親戚みたいだね（笑）。
――黒田さんは伊野尾さんの印象に変化や発見はありましたか。
黒田：「大人だな』って思います。
伊野尾：35歳だからね。
黒田：伊野尾くんの年齢を言われると自分の中でギャップがあり、周りにもすごく目を配っている姿を見ると、やっぱりすごく大人だなって、すごく尊敬しています。
■伊野尾慧＝甘海晴流に通じる部分は？黒田光輝「人をメロメロさせる力がある」
――撮影中、黒田さんは伊野尾さんに刺激を受けたことはありますか？
黒田：本当に毎日、刺激だらけでした。撮影が始まればキリッと晴流に変わるところや、お芝居が終わった後の伊野尾くんに戻る姿など、切り替えのスイッチがすごいなと思いました。
伊野尾：なんだか言わせてるような気が…（笑）。でもそう言ってくれると、やっぱりうれしいです。
黒田：いやいや、本当に思ってます！
――最初に晴流と航がオフィスで会うところが最初に撮ったシーンとお聞きしました。なにか印象に残ったことはありますか。
伊野尾：「この後、仕事で新潟に行かなきゃいけないんです」って言ってて、とても忙しいんだなと思いました。
黒田：たまたま、その日だけです！
伊野尾：その時、新幹線の中で「イヤホンを失くしちゃったんです」という連絡が来たので、これはイヤホン買ってあげなきゃいけないんだ、と（笑）。
黒田：待ってるんです（笑）。
伊野尾：次に会った時に、どんなイヤホンが欲しいかを聞こうと思ったら、その後、また会うまでにえらく時間が空いて…。久しぶりに会った時に「イヤホンはどうしたの？」と聞いたら「買いました」って言ってたから、「あ、これはラッキー」と思っちゃいました。
黒田：でも僕、もうちょっとで誕生日なので！1月です。
伊野尾：もうすぐだ。
――これはプレゼントの確約と思っていいのでしょうか。
伊野尾：いや、会うタイミングがなかなかないからな〜…。
黒田：いや、会いに行きます！（笑）最初の撮影で『連絡先いいですか？』って教えていただいて以来、お仕事の後とか連絡させてもらって、優しく返してもらっています。
――以前、伊野尾さんにインタビューした際には、劇中のお弁当が“おいしすぎる”という話を伺いましたが、黒田さんもなにか召し上がりましたか。
伊野尾：黒田くんも、お姉ちゃんが作った料理を食べる機会は何回かあったのかな。
黒田：ありました！おいしかったです。毎日食べたいぐらい。
――2人の中で1番ヒットした料理は覚えてますか。
伊野尾：多分、僕が一番、誰よりもいろんな種類食べてるからな。
黒田：それで言うと、撮影最初に食べたのが麻婆豆腐だったんですけど。
伊野尾：麻婆豆腐なんて食べたの!?僕は麻婆豆腐は食べてないぞ！（笑）麻婆豆腐なんかあった!?
黒田：菜帆の家で、お弁当じゃなくて食卓で食べる機会があって、その時はもう汗かきながらパクパク食べてました。
伊野尾：麻婆豆腐、食べてないわ…！1話の冒頭でも出てくる玉子焼きと唐揚げは、撮影としても一番最初に食べたメニューなので印象に残っていますね。本番で初めて食べてみて、本当においしくて。劇中のごはんがおいしいなら、長い撮影だけど楽しくなりそうだなと思いました。
――黒田さんは普段、料理はなさいますか？
黒田：めったにしないですね〜。撮影期間中は包丁を持ちたいなと思いましたけど、撮影が終わるとやっぱりその気持ちがどっかいっちゃいますね（笑）。でも、もしかしたらドラマ放送中にまた料理したくなる可能性もありますね。
――伊野尾さんも今のところ料理をしたい気持ちは0？
伊野尾：まったくないですね。一人でご飯を作って一人で食べて寂しいだけだしね…。
黒田：その時は僕がお邪魔します！
伊野尾：すごい！結構グイグイくるね！いいね（笑）。
――お弁当だけでなく“食”というものの大切さが描かれていると思いますが、お二人人の“食”のこだわりを教えてください。
伊野尾：僕は、一人ではあんまり食べたくないな〜と、誰かと一緒に食べたいなと思うタイプ。プライベートでも一人で食べるよりは仕事の仲間と食べることもあるし、友達と食べることもあるし…なるべく誰かと食べるっていうのを大事にしてるかな。撮影期間中とかだと忙しすぎてちょっと難しかったりすることもあるけど、時間に余裕があるときは友だちを誘いますね。
――黒田さん、ご飯連れていってあげるというのは…。
伊野尾：そうなんですよ。黒田くんが行ってくれるなら必ず行かなきゃという気持ちではいるんですが…どうにもこうにも意外と忙しくて…。すいません。
黒田：もちろん、それはお忙しいことは重々承知なので！
伊野尾：ご飯は何が好きなの？
黒田：僕は、焼肉とかラーメンとか、結構ガッツリしたものが好きです。
――お肉は先輩の分を焼きますか。
黒田：先輩がいらしたら焼きます！普段はまったくですが…。
伊野尾：年功序列みたいな（笑）。下の者が上の者の肉を焼くみたいな…。でも、お肉はやっぱりお店の人が焼くのがいいかな（笑）。
――それぞれの演じる役を見ていて、役にハマっているな、似ているなというところはどこですか。
伊野尾：今、インタビューを一緒に答えてても後輩気質ですごくかわいらしい面がある。そういうところが菜帆の弟として、お姉ちゃんもちょっとかわいがりたくなる、世話を焼きたくなるような弟だな、と思います。お姉ちゃんのことをついつい口出ししちゃう感じとか、良いバランスでかわいいなって見てました。
――黒田さん自身を見ても、ちょっとかわいがってあげたくなるような…。
伊野尾：もちろんです。
黒田：（思わず笑顔に）ありがとうございます。僕はメロいなって思いました。伊野尾くん自身、人をメロメロさせる力がある。話が進むにつれて、晴流のことをだんだん周りのみんなも好いていくというところが、伊野尾くんに近いものがあるなって感じました。
伊野尾：Hey! Say! JUMPの楽曲で「メロリ」というのがありますので、そっちの曲も聴いてほしいですね。
黒田：いっぱい聴きます！
