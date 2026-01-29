「小さい子だと判別つかない」“グミ”そっくりの“ハンドクリーム”に注意喚起…「食べられません」3カ所表記もSNSで批判の声
コンビニなどで手軽に買える人気のグミ「コロロ」。
いま、そっくりの“ある商品”がSNSで物議を醸している。小さい子供を持つ母親からは、「誤飲が心配」との声も上がっている。
お菓子とパッケージそっくりの「ハンドクリーム」
渦中の商品がこちら。
いったい何が問題になっているのか。
記者リポート：
お菓子のようなパッケージですが、実は「ハンドクリーム」なんです。しっとりしてきますね…お菓子のような甘い香りがします。
UHA味覚糖と化粧品メーカー・粧美堂が共同開発して、2025年11月から販売されている「コロロうるおいハンドクリーム」。食品ではなく化粧品だ。
お菓子グミの「コロロ」と比べると、パッケージには同じデザインが使われていて、見た目はそっくり。
ハンドクリームには「うるおい成分配合」といった化粧品ならではの表示があり、パッケージの下に「この商品は食べられません」と注意書きが。
注意書きは、裏面やキャップの部分にも合わせて3カ所に書かれている。
お菓子そっくりのハンドクリーム、街の人に見てもらうと…。
20代：
直接、吸えるタイプですか？
（記者：よく見てください）
えっ！ハンドクリーム！？（笑）かわいいけど、ハンドクリームだとは思わない「食べられません」と書いてるけど一瞬、こう（吸う）やつかなと思いました。
20代：
ハンドクリームなんですか、これ？ ぱっと見、全然分からないですね。このマーク（注意書き）をもっと大きく書く感じがいいかな。
母親：
「あー」って一瞬は思っちゃうくらい、本当すごく寄せてる。
母親：
間違って手には取ると思います。
母親：
子どもたちが持ってるドリンクとかも、こういうパッケージに入ってるから、誤飲が心配になる。
40代：
幼稚園生とか小っちゃい子だと、やっぱり判別つかないから難しいのかな。
実際に、5歳の子に2つを見比べてもらうと…。
5歳：
おいしそう。全部同じで（違いが）わかんない。
（記者：ハンドクリームなの）
ガーン…食べられないの？
母親：
これは確かに本当分からないですね。
SNSに「これは危ない」との声が殺到
販売元の化粧品メーカーは26日、ホームページで誤飲・誤食の注意喚起を発表。
販売元・粧美堂
「お子様が誤って口にされることのないよう、保護者の方による商品保管場所のより一層の適切な管理をお願いいたします。」
するとSNSで瞬く間に拡散され、「これは危ない」「自主回収すべきだ」といった声が殺到する事態となった。
ハンドクリームを、もし口にしたら専門医は、場合によっては、下痢や嘔吐などの症状が出るケースもあり、特に小さい子どもは少量でも注意が必要だという。
粧美堂は誤って口に含んでしまったときは、すぐに口をすすぐなどし、体調の異変がある場合は医療機関を受診するよう呼びかけている。
大きな物議を醸した、お菓子そっくりのハンドクリーム。
共同開発したUHA味覚糖はイット！の取材に、こうコメントしている。
UHA味覚糖
「誤飲の可能性を考慮し、注意喚起の記載を3カ所に行っておりましたが、今回の件を受け、より一層の注意喚起が必要であったと認識しております。」
現時点で誤飲などの報告はないという。
（「イット！」 1月28日放送より）