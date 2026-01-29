犬が突然ご飯を食べなくなり即入院すると、医師からは「生命力にかけるしかない」と言われ…思わず涙する「奇跡のストーリー」に反響が集まっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1400回再生を突破し、「優しい家族に愛されてる」「泣いてしまいました…」といったコメントが寄せられています。

原因不明の体調不良に…

TikTokアカウント「hrpyooo」に投稿されたのは、突然ご飯を食べなくなり即入院すると、医師からは「生命力にかけるしかない」と言われてしまったシーズー「シロ」くんの様子。最初の異変は、大好きなご飯を食べなくなったことだったのだそう。

血混じりの嘔吐もし、明らかに体調がおかしいシロくん。動物病院では「血液の炎症が起きているが、原因が分からない」とのことで、まずは原因究明のために全身麻酔での開腹手術を受けることに。

「生命力にかけるしかない」

手術の結果、「生まれつき小腸と大腸に癒着があり、内臓がうまく動かせていない」ことが体調不良の原因と判明。癒着が激しく、引き離す手術はできないため、生後7ヶ月の小さな体にたくさんの強い薬を打ったといいます。

それでも医師からは「生命力にかけるしかない」と言われたシロくん。それでもママたちは「絶対に家に帰ってきてほしい」という強い想いで、毎日シロくんの好きなおもちゃを持ってお見舞いに行っていたんだとか。

元気になったよ！

辛い治療を必死に頑張り、1週間ぶりにほんの少しご飯を食べられたシロくん、医師にも「生命力が病気に勝った」との言葉をもらいます。その後は食べられなくなることもありながら、数ヶ月後の検診では全ての数値が正常に戻ったのだそう。

生まれつきの癒着がなくなった訳ではないので、「いつ何が起こるかわからないけど」とママ。それでもパパとママは、元気に家に戻ってきてくれた「宝物」のシロくんとの毎日を大切に過ごしたいと強く願っています。

投稿には「優しい家族に愛されてる」「泣いてしまいました」「いっぱい幸せを重ねて」「心配されたことでしょう…」「ずっと元気にいようね！」「幸せな毎日が続きます様に」といったコメントが寄せられています。

