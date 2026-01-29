バスのほかタクシー、ホテルも

JR北海道が2026年1月28日と29日21時以降の札幌−新千歳空港の「快速エアポート」を運休することを受けて、同空港を運営する北海道エアポートが28日より、バス事業者との協定等に基づき、新千歳空港から大谷地バスターミナルへの北海道エアポート貸切バスによる旅客輸送を実施しています。なお同社によるとこの取り組みは、初めてとのことです。

北海道エアポートによると、バスによる移動手段容量は40便相当以上を確保しているとのことで、同社が行った手配の詳細は28日19時25分の発表時点で以下の通りです。

■臨時バス【臨時バスの案内、列の整理要員として、北海道エアポート社員40名を動員】

・中央バス：18便

・北都交通：14便

・札幌観光バス：2便

計34便（輸送力見込み約1850人）

※臨時バスは各車満車になり次第の発車

※すべて新千歳空港乗車・大谷地下車のみ

■新千歳空港発千歳駅行きのバス

・21時以降、路線バス3便の計画に加え、3車両の増便調整中（一部の便は、福住行のバスに接続）

■空港職員向けバス

・北海道エアポートにより千歳駅までのバスを確保（6回程度のピストン輸送）

・更なる車両の確保も準備中

※臨時バスの客席確保に資するもの

■タクシー

・タクシーについては、20時30分以降の営業区域外運送を依頼済み。

・北海道ハイヤー協会から傘下の会社に対して、新千歳空港への優先配車を要請

■ホテル

・空港内、千歳市および周辺のホテル空室状況：約70室（16時時点）

※ ※ ※

周知方法については「ターミナル内のデジタルサイネージや掲示物および空港ホームページにてお客様へ周知を図っております」としています。