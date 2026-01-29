¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëChatGPT¤Î¡Ö¤¹¤´¤¤»È¤¤Êý¡×¡¦¥Ù¥¹¥È1
AI¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢KDDI¤Ê¤É¤ò´Þ¤à600¼Ò°Ê¾å¡¢¤Î¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æÎÏ½Å»á¤À¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¡£Á´680¥Ú¡¼¥¸¡¢2700±ß¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆß´ïËÜ¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAI¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¹Í¶ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î²ÃÆ£¾»¼£»á¤âÁ´ÌÌ´Æ½¤¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢AI¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
AI¤ò¡ÖÆ¬¤Î»È¤¦ºî¶È¡×¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë
¡¡AI¤ò»¨ÃÌ¤ä¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¾¯¡¹¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡AI¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤ò»È¤¦ºî¶È¡×¤Ë¤âAI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Å¬Åö¤ÊÊ¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¼ÁÌä¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ë¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«¿È¤Î»×¹Í¤ÎÌäÂê¤ä¾ã³²¤òÀö¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¡¢AI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»Ë¡¤½¤Î30¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Î¸¡¾Ú¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ò¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµÆþ¡Ó
Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¿·µ¬»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãµ»Ë¡¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Î¸¡¾Ú¡×¤Î»Ø¼¨Ê¸¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ë¢¡ä
¡Ò¥ê¥¹¥¯¤òµÆþ¡Ó¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥×¥í¥ó¥×¥È¡¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡½¡½¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¡Ê352¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
»×¹Í¤ÎÀøºß¥ê¥¹¥¯¤òAI¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë
¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òËÜ³ÊÅª¤ËËá¤¯¼êË¡¤Ë¡ÖPPCO¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Plus Potential ¢ª Concern ¢ª Overcome¤Î½ç¤Ç¿Ê¤á¤ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×Ë¡¤Ç¡¢¿·»ö¶È¤ä¶µ°é¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÎÉ¤¤ÅÀ¤ä²ÄÇ½À¤òÎóµó¤·¡¢¼¡¤Ë·üÇ°ÅÀ¤òÀö¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê·üÇ°¤ò¾å°Ì3¤Ä¤Ë¹Ê¤ê¡¢¹îÉþºö¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡ÁÏÂ¤À¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê´ë²è¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬PPCO¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÈ¯¸«¤ÈÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¤¬Æñ¤·¤¯¡¢·Ð¸³¤¬Àõ¤¤¿Í¤Ë¤ÏÉé²Ù¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢AI¤ÇPPCO¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëµ»Ë¡¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Î¸¡¾Ú¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡AI¤Ë¤Þ¤º¥ê¥¹¥¯¤ò¹¤¯Ãê½Ð¤µ¤»¡¢½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò¿Í´Ö¤¬Áª¤Ö¡£¼¡¤Ë¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÎÂÐ½è¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢²þÁ±¤òAI¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¡£¿ÍÎÏ¤Ê¤é¿ô»þ´Ö¤«¤«¤ëºî¶È¤ò¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÒÆâÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ»Ë¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¼ÒÆâÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤òÎã¤Ë¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤ò¡ÖAI¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸øÊ¿¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢µ»Ë¡¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Î¸¡¾Ú¡×¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢AI¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÒÆ¯¤Êý¤Î¡Ö²Ä»ë²½·Ð±Ä¡×¡§¼Ò°÷¤Î½ÐÂà¶Ð»þ¹ï¡¢²ñµÄ¤Ç¤ÎÈ¯¸ÀÎÌ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÎÊÖ¿®Â®ÅÙ¡¢¶ÈÌ³¤Î¿ÊÄ½¡¢¾å»Ê¤äÆ±Î½¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î¹ÔÆ°¥Ç¡¼¥¿¤òAI¤¬¼«Æ°¤Ç¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¸Ä¿ÍÊÌ¡¦¥Á¡¼¥àÊÌ¤Ë¥¹¥³¥¢²½¤·¤Æ¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£´¶³Ð¤ä°õ¾Ý¤ËÍê¤é¤º¡¢»Å»ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ä¹×¸¥ÅÙ¤ò¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤ÆÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¾²Á¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£¡ÓÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¿·µ¬»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢AI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡ÖÉ¾²Á¤ÎÂ°¿ÍÀ¤ò¸º¤é¤¹¡×¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤òÂ·¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¸ú¤¤½¤¦¤À¤«¤é¤³¤½´í¤Ê¤¤¡É¥¿¥¤¥×¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼ÊÌ¤ËÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
1. É¾²Á¤Î¡ÈÀµ¤·¤µ¡É¤¬ÊÝ¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¡ÊËÜ¼Á¥ê¥¹¥¯¡Ë
Â¬¤ì¤ë¤â¤Î¡á²ÁÃÍ¡¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊÖ¿®¤¬Áá¤¤¡á¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤¤
¡¦È¯¸ÀÎÌ¤¬Â¿¤¤¡áÀ¸»ºÅª
¡¦½Ð¼Ò»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¡á´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤³¤¦¤·¤¿ÂåÍý»ØÉ¸¡Ê¥×¥í¥¥·¡Ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡ÖÉ¾²Á¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢
¡¦¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¿Í
¡¦Î¢Êý¤Ç»Ù¤¨¤ë¿Í
¡¦²Ð¾Ã¤·¡¦Ä´À°Ìò
¤¬²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¹ÔÆ°¤Û¤É¡¢¥¹¥³¥¢¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÕÁªÂò¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¥²¡¼¥ß¥Õ¥£¥±¡¼¥·¥ç¥óÊø²õ¥ê¥¹¥¯¡Ê¹ÔÆ°¤ÎÏÄ¤ß¡Ë
¥¹¥³¥¢¤¬²Ä»ë²½¡¦¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿Í¤ÏºÇÅ¬²½¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñµÄ¤Ç¡ÈÃæ¿È¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¡É¤¬Áý¤¨¤ë
¡¦´ûÆÉ¡¦Â¨¥ì¥¹Ê¸²½¤¬²á¾ê¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë
¡¦Æñ¤·¤¤»Å»ö¤è¤ê¡¢¥¹¥³¥¢¤¬¿¤Ó¤ä¤¹¤¤»Å»ö¤òÁª¤Ö
¤Ä¤Þ¤ê¡¢
¡ÖÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¹¥³¥¢¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡×¤ËÆ¯¤¯¾õÂÖ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¤Ï³èÀ²½¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ÃæÄ¹´ü¤ÇÀ¸»ºÀ¤ò²¼¤²¤ëÅµ·¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
3. ¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ÎÇË²õ¥ê¥¹¥¯¡ÊÁÈ¿¥Ê¸²½¥ê¥¹¥¯¡Ë
¹ÔÆ°¤¬¾ï»þ¥¹¥³¥¢²½¡¦¶¦Í¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤Ï¡¢
¡¦¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¹ÔÆ°¤·¤«Áª¤Ð¤Ê¤¤
¡¦ÌµÆñ¤Ê°Õ¸«¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤
¡¦ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Ä©Àï¤òÈò¤±¤ë
¤È¤¤¤¦°à½Ì¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢
¡¦¾å»Ê¤ÎÉ¾²Á
¡¦Æ±Î½¤È¤ÎÈæ³Ó
¡¦¶õµ¤¤òÆÉ¤àÊ¸²½
¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢
¡Ö´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×¡á¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£
4. ¥Ç¡¼¥¿ÎÑÍý¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡¦Ë¡Åª¥ê¥¹¥¯¡ÊÃ×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡Ë
¤³¤ÎÎÎ°è¤Ï°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ï«Æ¯»þ´Ö¡¦È¯¸ÀÎÌ¡¦É¾²Á¤Î¥¹¥³¥¢²½¤Ï ¢ª ¸Ä¿Í¾ðÊó¡¦¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¾ðÊó¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À
¡¦AI¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¡¦¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï ¢ª ÀâÌÀÀÕÇ¤¡Ê¤Ê¤¼¤³¤ÎÅÀ¿ô¤«¡Ë¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë
¡¦É¾²Á·ë²Ì¤Î¼ÒÆâ¶¦Í ¢ª ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦º¹ÊÌ¡¦ÉÔÍø±×¼è¤ê°·¤¤¤ËÄ¾·ë¤·¤ä¤¹¤¤
Ë¡Åª¤Ë¥°¥ì¡¼¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ê¾å¡¦ÉÔ¿®¡¦Æ³ÆþÄä»ß¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
5. Æ³Æþ´ë¶ÈÂ¦¤Î¡ÈÀÕÇ¤Å¾²Ç¡É¥ê¥¹¥¯¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥ÈÂ¦¤Îæ«¡Ë
´ë¶È¤Ï¤³¤¦¸À¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¤Î¥¹¥³¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÈ½ÃÇ¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤¹¤ë¤È¡¢
¡¦ÉÔÅöÉ¾²Á¤ÎÌ·Àè¤¬¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¸þ¤¯
¡¦Ê¶Áè»þ¤ÎÀÕÇ¤¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¥Ù¥ó¥À¡¼¤¬¡Èµ¿»÷¿Í»öÉô¡É²½¤¹¤ë
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢SaaS¤Ê¤Î¤Ë¡¢¶Ë¤á¤Æ½Å¤¤¿ÍÅª¡¦Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
6. »Ô¾ì¼õÍÆÀ¥ê¥¹¥¯¡ÊÇä¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¡ÈÀµ¤·¤¤¡É¡Ë
Æ³Æþ¤ò·è¤á¤ë·Ð±ÄÁØ¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢
¡¦¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸½¾ì¼Ò°÷
¡¦Ï«ÁÈ¡¦¿Í»ö¡¦Ë¡Ì³
¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤¬¶¯¤¤¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢
¡¦PoC»ß¤Þ¤ê
¡¦°ìÉôÉô½ð¸ÂÄê
¡¦·Á³¼²½
¤È¤¤¤¦¡ÖÇä¤ì¤¿¤¬¡¢¹¤¬¤é¤Ê¤¤¡×SaaS¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤Þ¤È¤á
¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¡ÖÂ¬¤ì¤ë¤â¤Î¤òÀ°¤¨¤¿·ë²Ì¡¢Â¬¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·»ö¶È²½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢
¡¦É¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«¸ÊÆâ¾ÊÍÑ¡×
¡¦¥¹¥³¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊÑ²½¤Î²Ä»ë²½¡×
¡¦¶¦Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËÜ¿Í¸ÂÄê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×
¤Ê¤É¡¢¡È¸¢ÎÏ¤È·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤Àß·×¡É¤ËÆ¨¤¬¤»¤ë¤«¤¬¡¢À¸»à¤òÊ¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Õ¤à¤Õ¤à¡£¤â¤Ï¤ä¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï·ê¤À¤é¤±¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤Îµ»Ë¡¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡AI¤¬µó¤²¤¿¥ê¥¹¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤È¤¯¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤½¤¦¤À¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Î¸¡¾Ú¡×¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¢¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò4. ¥Ç¡¼¥¿ÎÑÍý¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡¦Ë¡Åª¥ê¥¹¥¯¡ÊÃ×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡Ë
¤³¤ÎÎÎ°è¤Ï°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ï«Æ¯»þ´Ö¡¦È¯¸ÀÎÌ¡¦É¾²Á¤Î¥¹¥³¥¢²½¤Ï ¢ª ¸Ä¿Í¾ðÊó¡¦¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¾ðÊó¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À
¡¦AI¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¡¦¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï ¢ª ÀâÌÀÀÕÇ¤¡Ê¤Ê¤¼¤³¤ÎÅÀ¿ô¤«¡Ë¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë
¡¦É¾²Á·ë²Ì¤Î¼ÒÆâ¶¦Í ¢ª ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦º¹ÊÌ¡¦ÉÔÍø±×¼è¤ê°·¤¤¤ËÄ¾·ë¤·¤ä¤¹¤¤¡Ó
¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢AI¤Ï¼«¤é¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤³¤Ï¡Ö¼é¤ê¤ÎÂÐºö¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Àß·×»×ÁÛ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç°ìµ¤¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬µó¤²¤¿¡¸Ä¿Í¾ðÊóÀ¡¿¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¡¿£ÉÔÍø±×¼è¤ê°·¤¤¤òÆ±»þ¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¼«ÂÎ¤ò¡È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡É°Æ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×°Æ¡§¡ÖÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤²Ä»ë²½·Ð±Ä¡×¡½¡½È½ÃÇ¸¢¤òAI¤ËÅÏ¤µ¤Ê¤¤Àß·×
1. ¡Úº¬ËÜÅ¾´¹¡ÛAI¤Ï¡ÖÉ¾²Á¡×¤·¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÈËÝÌõ¡É¤À¤±
¤Þ¤ººÇÂç¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡ß¡§AI¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¢þÅÀ¡×¡Ö¹×¸¥ÅÙ¤¬Äã¤¤¡×
¢þ¡§AI¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢¿Í´Ö¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¡×¤À¤±¤ËÅ°¤¹¤ë
¶ñÂÎÎã
¡Ö²ñµÄÈ¯¸ÀÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡× ¢ª¡ÖÄ¾¶á2½µ´Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈ¯¸À¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢µÄ»öÏ¿¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿·èÄê»ö¹à¤Ø¤Î¹×¸¥Î¨¤Ï¹â¤á¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¤¡× ¢ª¡ÖÂ¨¥ì¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤°ìÊý¡¢ÊÖ¿®¸å¤Î½¤Àµ°ÍÍêÈ¯À¸Î¨¤ÏÄã¤á¤Ç¤¹¡×
¡¦ÅÀ¿ô¡¦½øÎó¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÇÑ»ß
¡¦AI¤Ï¡ÈÈ½ÃÇ¡É¤»¤º¡¢¡ÈºàÎÁ¤ÎÀ°ÍýÌò¡É¤Ë¸ÂÄê
¤³¤ì¤Ç¡ÖÀâÌÀÀÕÇ¤¡×¡ÖAIº¹ÊÌ¡×¡ÖÉÔÅöÉ¾²Á¡×¤ÎÂ¿¤¯¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
2. ¡Ú¸Ä¿Í¾ðÊóÂÐºö¡Û¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ç¸ì¤ò¡Ö¿Í¡×¤«¤é¡Ö¾õÂÖ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë
before
A¤µ¤ó¡§ÊÖ¿®Â®ÅÙ Áá¤¤¡¿ÃÙ¤¤
B¤µ¤ó¡§²ñµÄÈ¯¸ÀÎÌ ¾¯¤Ê¤¤
after
¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÈóÆ±´ü¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¾õÂÖ¡×
¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢²ñµÄ¤Ç¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë·¹¸þ¡×
¤³¤ì¤Ï¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿ ¢ª ¾õÂÖ¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤ÎÃê¾Ý²½¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤¬¸«¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à·¹¸þ¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·¹¸þ¤Î¤ß¡£¸Ä¿Í¤Î¾ÜºÙ¥í¥°¤ÏËÜ¿Í¤À¤±¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡ÈÆâ¾ÊÍÑ¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡É¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÒÆâ¶¦Í¡á¸Ä¿Í¹¶·â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
3. ¡ÚÀâÌÀÀÕÇ¤¡Û¡ÖÅÀ¿ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ø²Ì¤Î²¾Àâ¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë
AI¥¹¥³¥¢¤¬´í¸±¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¡£
¤½¤³¤Ç½Ð¤¹¤Î¤ÏÅÀ¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¾ÀâÊ¸¡£
Îã
¡ÖºÇ¶á¡¢²ñµÄ»þ´Ö¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø»²²Ã¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¡Ù¡Ø·èºÛ¼Ô¤¬ÅÓÃæ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÎÂÚÎ±¤¬Áý¤¨¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¡Ø¶ÈÌ³¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤¬Û£Ëæ¡Ù¡Ø³ÎÇ§»ö¹à¤¬Â¿ÃÊ³¬²½¡Ù¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¦É¬¤º¡Ö²ÄÇ½À¡×¡Ö²¾Àâ¡×É½¸½¤Ë¸ÂÄê
¡¦AI¤Ï¡ÈÃÇÄê¤·¤Ê¤¤¡ÉÀß·×
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖAI¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤Å¾²Ç¤òËÉ¤°¡£
4. ¡ÚÉÔÍø±×²óÈò¡ÛÉ¾²Á¡¦½è¶ø¤Ë¡È»È¤¨¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤ò·ÀÌó¤ÇÇû¤ë
¤³¤³¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑµ¬Ìó¡¦Æ³Æþ·ÀÌó¤ÇÌÀ¼¨¡§¡ÖËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÏÉ¾²Á¡¦ººÄê¡¦¹ß³Ê¡¦²ò¸ÛÈ½ÃÇ¤ËÍøÍÑÉÔ²Ä¡£»È¤¨¤ë¤Î¤Ï1on1¡¢¥Á¡¼¥à²þÁ±¡¢¶ÈÌ³Àß·×¸«Ä¾¤·¤Î¤ß¡£¡×
¤³¤ì¤Ï°ì¸«¡¢Çä¤ê¤Ë¤¯¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡ÖÉ¾²Á¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Æ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£
5. ¡Ú¼ÒÆâ¶¦Í¤ÎºÆÀß·×¡Û¶¦Í¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÎÉ¤¤ÊÑ²½¡×¤À¤±
Á´¼Ò¶¦Í¡§
¡Ö¤³¤ÎÉô½ð¤Ç¤Ï²ñµÄ»þ´Ö¤¬20¡óÃ»½Ì¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÈóÆ±´ü²½¤¬¿Ê¤ó¤À¡×
Èó¶¦Í¡§
¡¦¸Ä¿ÍÈæ³Ó
¡¦²¼°ÌÉ½¼¨
¡¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°
Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²áµî¤Î¼«Ê¬¡¿²áµî¤Î¥Á¡¼¥à¡×
¿Ê²½¸å¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢ÄêµÁ¡Ê½ñ¤Ä¾¤·¡Ë
¼Ò°÷¤Î¹ÔÆ°¥í¥°¤òAI¤¬¼«Æ°¼ý½¸¡¦À°Íý¤·¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤Ï¡È¿¶¤êÊÖ¤êÍÑ¤Î²Ä»ë²½¡É¤ò¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¡È¾õÂÖÇÄ°®¤Î¤¿¤á¤Î·¹¸þ¥Ç¡¼¥¿¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
AI¤ÏÉ¾²Á¤äÅÀ¿ô²½¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤ä¶ÈÌ³¹½Â¤¤ÎÆÃÄ§¤ò²¾Àâ¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¡£
´¶³Ð¤ä°õ¾Ý¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ÂÐÏÃ¡¦²þÁ±¤ÎºàÎÁ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¼Á¤È¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖAI¤ËÉ¾²Á¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦³ä¤êÀÚ¤ê¤¬¡¢ÎÑÍý¡¦Ë¡Ì³¡¦¸½¾ì¤Î»°ÊýÎÉ¤·¤ò°ìµ¤¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥³¥¢²½¤ÎÍ¶ÏÇ¤òÃÇ¤Á¡¢²Ä»ë²½¤ò¡ÈÂÐÏÃ¤ÎºàÎÁ¡É¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿Àß·×¤Ï¡¢Æ³Æþ¾ãÊÉ¤ò²¼¤²¤Ä¤ÄÄ¹´ü±¿ÍÑ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂÌ³¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¹Í¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤Ê¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê¿Ê²½°Æ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¤¿¤¤¤È¤¡¢¤¼¤Òµ»Ë¡¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Î¸¡¾Ú¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù·ÇºÜ¤Îµ»Ë¡¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ»×¹Í¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë56¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë