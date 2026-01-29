【投資歴70年 資産24億円】一流の投資家は「データ」ではなく、どう「買い手と売り手のバトル」を見る？
シゲルさんが教える、市場の心理を読み解く投資術
投資歴70年 資産24億円――【プロの儲かる知識を簡単インストール】人生、もう詰んだ……40歳、しがないサラリーマン。月1万5000円の小遣いを握りしめ、毎日通勤する日々だ。増えない給料、重くのしかかる住宅ローンと教育費。冷え切った家庭に、もはや自分の居場所はない。そんな人生のどん底の状況で拾った、1冊の古びた手帳。それが投資歴70年、資産24億円を築いた89歳現役トレーダー・シゲルさんとの奇跡的な出会いだった。お金、仕事、家庭……すべてに絶望した崖っぷちの男が“投資の神様”から授かった「世界一のお金と人生の授業」とは？“小説形式”だからスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。答えはすべて、この物語にある。
投資の「記憶」を刻む、手書きの儀式
「手帳に売買した株価をしっかり書いてるのは、“注文した株価”を大事にしてるからなんですね」
「そうや」
「でも、結局いくらで注文したらいいかというのはよくわからないままです」
数字の羅列が「形」に変わる瞬間
「せやね……。じゃあ株価チャートを勉強しよか。チャートいうのは、株価の“動き”やね」
そう言って、シゲルさんはトレード画面から竹内製作所の「チャート」ボタンをクリックした。すると、数字の羅列だった画面に、1本1本の赤と青の“棒”が現れた。
憧れの「株式投資」の世界へ、第一歩を踏み出す
「おぉ……これ、僕がイメージしてた“ザ・株式投資”って感じの画面です！」
「これは『5分足チャート』や。5分ごとの株価の動きをローソク足で表してる」
「ごふんあし、ろーそく……あし？」
投資家の「眼」を育てるための基礎講義
聞き慣れない単語に、思わず聞き返してしまう。するとシゲルさんがニヤリと笑った。
「そっからやな、勉強は」
「この四角、ローソクみたいやろ？」
モニターの一角を指さしながら説明してくれる。
「これが『ローソク足』っちゅうてな。株価の動きを視覚的に表したチャートの基本や。1つひとつに、『始値』『高値』『安値』『終値』の4つの情報が詰まっとる」
【解説】4つの数字が紡ぐ「市場のドラマ」
ローソク足一本には、「始値（はじめね）」「高値（たかね）」「安値（やすね）」「終値（おわりね）」という4つの価格情報が詰まっています。これは単なる統計データではなく、その時間内に行われた「買い手」と「売り手」の熾烈なバトルの記録です。
高値：安値：勢力がどこまで押し引きしたかという「戦況の限界」
終値：最終的にどちらが優勢で終わったかという「決着」
これらを線（ヒゲ）と箱（実体）で視覚化することで、数字の羅列だけでは見えなかった「相場の勢い」がひと目で判断できるようになります。
「感情の揺れ」を読み解く
ローソク足の形は、投資家の心理状態を雄弁に物語ります。例えば、実体が長く力強い赤色（陽線）であれば、市場は強気一色です。逆に、上下に長いヒゲが伸びていれば、投資家たちが迷い、激しく迷走している証拠です。
シゲルさんが「チャートを勉強しよう」と言ったのは、単に価格を追うためではなく、「今、市場の人々はどんな気持ちでいるのか」という裏側のストーリーを読み取ってほしかったからに他なりません。
時間軸を変えて「未来の地図」を描く
今回登場した「5分足」は、デイトレードのような短期的な判断に適していますが、日足や週足へと時間軸を広げることで、より大きな経済の潮流が見えてきます。
「ミクロな視点（5分足）」でタイミングを計り、「マクロな視点（日足以上）」で企業の成長性を確認する。この視点の切り替えができるようになると、闇雲な注文ではなく、根拠に基づいた「勝てる指値」が置けるようになります。
