『BUTTER』などで知られる作家の柚木麻子さんが、翻訳家のポリー・バートンさんとの対談イベントに登場。刊行当時と現在で評価が変わったという『BUTTER』について、またイギリスでなぜヒットしているのかなど、トークが繰り広げられました。

『BUTTER』は現在、38か国での翻訳出版が決定。日本国内では累計60万部を突破、2024年2月に刊行されたイギリス版（訳：ポリー・バートンさん／4th Estate）を含む海外版を含めると、全世界累計150万部以上（出版社発表）を記録しています。

■海外で醸成される“日本小説”ブーム

今、海外でも評価されている日本の小説。2025年、王谷晶さんが『ババヤガの夜』で、日本人として初めて英国推理作家協会賞（ダガー賞）翻訳部門を受賞。川上未映子さんの『黄色い家』は現在20か国以上での翻訳が進んでおり、今年3月には英米で翻訳発売されることが予定だということです。

また去年、『鬼平犯科帳』など時代小説シリーズで知られる池波正太郎さんの『剣客商売』が、イギリスの大手書店チェーンWaterstonesによる『The Best Books of 2025: Crime & Thrillers』に選出されました。

講演会では『BUTTER』がイギリスで評判となったことで柚木さんの生活に変化があったかという質問からスタート。柚木さんは「日本では何も変わらないので、やっぱりイギリスに行くと本当にびっくりします。普通に生活していて、電車の中で自分の本を読んでいる人に会うのって、1年に1回あるかないかだと思うんですけど、本当に読んでいる人がいるし、撮影とかしていると“『BUTTER』を書いた人”みたいに言われたり。津村記久子さんや、松田青子さん、村田沙耶香さん、川上未映子さんも、みんなそうだと思うんですけど、日本の女性作家を読むブームみたいなのがすでに土壌があって、（私は）それにうまく乗っかれたのかなと思っています」と回答しました。

続けて『BUTTER』を執筆した時、日本の読者に“共感されるかどうか”をどれくらい意識して書いたかという質問が。

柚木さんは「（『BUTTER』を）書いたのが8〜9年前くらいなので、その時は今とは全然違う気持ちで作品に取り組んでいて。あの時私は読者さんに分かってもらおうというより、もっと攻撃的な気持ちで書いていたような気がします。皆さんの欠けている部分に寄り添いたい、みたいな気持ちでは全く書いていなくて」とコメント。

さらに「刊行当時の批評と今出てる批評は本当に全く違います。昔は『女同士のドロドロが怖い』『読んでて疲れる』みたいな評が多くて、必ずしも芳しい評ではなかったし、プロの書評家の人とかでも拒否反応を示す方ってかなり多かったと思うんですけど、イギリス（出版）後だと、明らかに（翻訳家の）ポリーさんの力で得た、とてもいいものが私に付随したとしか思えない。（イギリスでは）非常に穏健な物語だと思われる。そこにはワンクッション明らかにポリーさんの力が入ってるとしか思えない」と翻訳の力を力説しました。

■翻訳家 ポリー・バートンさんが考える、イギリス人にハマった“快感”

『BUTTER』は実際の連続不審死事件をモチーフにした社会派小説。週刊誌記者の町田里佳が、男たちの財産を奪い、殺害した容疑で逮捕された梶井真奈子との面会を通じて、彼女の言動に翻弄（ほんろう）されていく物語です。

この日は、イギリス版を翻訳した、翻訳家のポリー・バートンさんも登壇。ポリーさんはイギリス国内での『BUTTER』の反応、なぜヒットしているのかについてふれました。

ポリーさんは「例えば（作中の）事件に関して、日本のメディアがある意味嬉々（きき）として、カジマナ（梶井真奈子）の体重や外見について、とにかくそれの報道ばかりをしているということに対して、メディアがそういう点に注目をすることもイギリス人はもちろん理解するけれど。同時に“自分たちが感じていることを実際に言葉に出して言う”ことに驚きます。それは自分たちにそういう気持ちがないということではもちろんないです」とコメント。

さらに「例えば（登場人物の）里佳がオフィスに入ってきて、“体重増えた？”と会社で言われることも、それに対してまず（イギリスの人たちは）ビックリする。もちろん太っていることに対して思うことがあるのはイギリスも同じ。口に出せない、考えるだけで書けない。だけどそこに（考え方が）ある。発言することもできない中で、『BUTTER』がこんなにはっきりと書いてくれた。そこに一種の快感・気持ちよさを感じているのかもしれないです」と持論を展開しました。