ＴＢＳの情報番組「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）の企画取材中に負傷し、左脛（けい）骨高原骨折で全治３か月と診断されたフリーの原千晶アナが収録のオフショットを公開した。

２９日までに自身のＳＮＳを更新した原アナはインスタグラムに「今夜放送です JNN22局がタッグ 『天下分け麺の戦い わが街のラーメン国宝』に出演します どのエリアのラーメンも気になるものばかりでした どうぞご覧下さい」と呼びかけた。首元に大きなリボンがついたブルーブラウスにチェック柄のフレアスカートを合わせた衣装や小顔ポーズをする様子などもアップした。

この投稿には「原ちゃん めっちゃ可愛い」「おいしそう。素敵すぎます。」「千晶さん、とっても素敵な笑顔で元気そうで良かった」「ラーメン食べたいー」「美人さん」「原ちゃんスマイルで元気もらってます」「元気な姿見られて最高！」「タイムの時と雰囲気が違って、大人っぽく見えます」「原さん可愛らしい」「千晶ちゃん超カワイイッ」などの声が寄せられている。

原アナは昨年１１月３０日午前１１時３０分頃、ＴＢＳの人気番組「ＳＡＳＵＫＥ」のエリアを自作で再現している千葉県内の施設の取材で「クワッドステップス」（４枚の板に飛び移りながら移動するエリア）を体験した際、４枚目の板に飛び移った直後左足に痛みを訴え、板の下に敷かれた安全対策用のマットの上に倒れたという。歩くと左足の上部あたりに痛みを感じるということで、一旦撮影を中断。氷で患部を冷やしながら休憩を取り、その後は無理のない範囲でインタビュー取材を行った。取材後に都内の整形外科で診察を受け、翌１２月１日に改めて検査を行ったところ、左脛骨高原骨折と診断された。手術は行わず自然治療を行うこととなった。今後は、「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」についてはしばらく休み、そのほかの仕事については支障のない範囲で行うと伝えられていた。