日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は２９日、２月６日から始まるミラノ・コルティナ冬季五輪に向けてスキージャンプの高梨沙羅（クラレ）が２８日、羽田空港から欧州に出発したことを報じた。

番組では同局系五輪スペシャルキャスターを務める「嵐」の櫻井翔と高梨の対談形式のインタビューをＶＴＲを放送。その中で高梨が「昨年からルールが変わってテレマークの得点が大きく加味される」と説明。そして「今までそこに注力してこなかったツケがまわってきたなという感じではある」と告白した。

そこで苦手だった着地姿勢、助走路の滑りなど細部にこだわり続け、２１日のＷ杯蔵王大会１回目に足を前後にして着地するテレマークをきっちりと決め、飛型点で出場選手トップタイ５２・５点の高得点を出すまでに精度を高めてきた。

櫻井はテレマークの精度を上げるために「日常生活でもやっていることは？」と質問。すると「階段をおりる時にテレマークでおりようとする時もあるし…」と高梨。これに櫻井は吹き出しながら「ホント！？それ見ちゃったらカワイイなって思ったりする」と返した。

高梨は「気まずいのでマンションとかの階段で、誰も見ていないなと確認した時にやります」と照れ笑いしていた。