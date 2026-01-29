24年11月に俳優岡田将生（36）と結婚した女優高畑充希（34）が28日、第1子の出産を発表した。インスタグラムのストーリーズを更新し「無事家族が増えました」と、赤ちゃんの絵文字を付けて報告。「産まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います」とつづった。また「昨年は沢山のお心遣い、ありがとうございました！岡田将生 高畑充希」と連名で周囲への感謝を伝えた。岡田も同じ文章を投稿した。

2人は24年6月に配信されたAmazon Prime Videoの連続ドラマ「1122 いいふうふ」に夫婦役で共演したことをきっかけに、交際をスタートさせた。同年11月19日、それぞれのインスタグラムで「親友のように過ごしてきた私達ですが、これからは夫婦となります」と結婚を報告した。

昨年7月6日には、所属事務所を通じて「新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます」と妊娠を発表。「今後の仕事に関しましては、体調と相談しながら進めていく予定です」と伝え、高畑はおなかが大きくなってからも、11月上旬まで公の場でのイベント等に登場していた。