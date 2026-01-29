春限定♡ル・ショコラ・アラン・デュカスの日本限定サクラショコラ

フランス・パリ発のショコラ専門店ル・ショコラ・アラン・デュカスと、ル・ビスキュイ・アラン・デュカスから、毎年人気の日本限定サクラコレクションが2026年2月17日（火）より登場します。春の訪れを感じさせる繊細な味わいと、心ときめくパッケージは、ホワイトデーや季節の贈り物にもぴったり♡今年だけの特別なサクラの世界をご紹介します。

サクラを表現した華やかショコラ

ル・ショコラ・アラン・デュカスから登場する「エグザ・サクラベリー＆パッション7個入り（2種）」は、サクラをモチーフにした芸術的な幾何学デザインが魅力。

ブルーベリー&カシスのパートドフリュイとアーモンドプラリネを重ねたショコラノワール、パッションフルーツ風味のキャラメルとヘーゼルナッツプラリネを合わせたショコラオ・レの2種を詰め合わせました。

フルーティーで軽やかな味わいが春気分を高めます。価格は7個入りで3,888円（税込）。

ICHIBIKOのバレンタイン2026♡苺×チョコスイーツで甘いひとときを

ビスケット×ショコラの春限定セット

ル・ビスキュイ・アラン・デュカスからは「カレ・ピュール・ブール・プラリネ・サクラ9個入り（2種）」が登場。

バター香る定番ビスケット「ピュール・ブール」と、新発売の抹茶フレーバー「ピュール・ブール・マッチャ」に、サクラモチーフのショコラを合わせた季節限定仕様です。

ピスタチオプラリネノワールと、抹茶プラリネオ・レの2種が楽しめ、価格は9個入りで4,860円（税込）。

春の贈り物に選びたいサクラコレクション♡

サクラコレクションは、全国の直営店（東京工房／日本橋髙島屋／大丸心斎橋／羽田空港／渋谷スクランブルスクエア）およびオンラインブティックにて、2026年2月17日（火）より販売開始。

フランスの人気イラストレーターPaulSirandによる、春のパリとサクラを描いたパッケージも魅力です。*数量限定（なくなり次第終了）のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪