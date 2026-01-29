奇跡の美人姉妹”エリマリ”「最後の秘境」で身も心も解放的に 艶やかなTバックランジェリーや大胆な表現にも挑戦
“奇跡の美人姉妹”として注目を集めるエリマリこと、Erikaと百瀬まりなが、3月25日に初の写真集を発売する。SNSやグラビアを中心に圧倒的な存在感を放ってきた2人が、写真集という形でさらなる表現に踏み込んだ。
【写真】奇跡の美人姉妹”エリマリ”写真集からのカット公開
エリマリ姉妹は、写真週刊誌『FRIDAY』で1年に3度も表紙に起用され、同誌のデジタル写真集や動画販売では売り上げNo.1を記録。SNSでも大きな話題を呼び、グラビア界に新風を巻き起こしてきた。そんな2人にとって、本作は初の写真集となる。
ロケ地に選ばれたのは、ベトナム最大級のリゾート地として知られるフーコック島。「最後の秘境」とも称される自然豊かな島で、日常から解き放たれた開放的な姿を撮影した。リゾートならではの空気感の中で、艶やかなランジェリーカットや、プールで無邪気に戯れるシーンなどを収録。本当の姉妹だからこそ可能な距離感と呼吸の合ったポージングが、画面いっぱいに広がる。
今作では、これまでの撮影では見せてこなかった大胆な表現にも挑戦。姉妹自らがアイデアを出し合い、スタッフと試行錯誤を重ねながら、「本当の姉妹だからこそ表現できる世界観」を追求したという。徹底的に作り込まれたボディラインや、成熟した色気が印象的で、2人の進化を強く感じさせる内容となっている。
エキゾチックな顔立ちと抜群のスタイル、そして何よりも強い姉妹の絆が織りなす唯一無二の魅力が凝縮された本作は、何度でも手に取りたくなる永久保存版の1冊に仕上がった。さらに4月22日には、メイキング映像を大ボリュームで収録したDVD付きの豪華版も発売予定となっている。
また、1月29日発売の『FRIDAY』では、表紙と巻頭で写真集の先行カットを公開。メイキング動画も付属し、写真集の世界観をいち早く体感できる内容となる。
姉のErikaは東京都出身で、ルーマニアと日本のハーフ。TikTokを中心に84万人以上のフォロワーを抱え、インフルエンサー、モデルとして活躍している。妹の百瀬まりなも東京都出身で、インフルエンサーやモデルに加え、ランジェリーのプロデュースなど幅広く活動。SNS総フォロワー数は100万人を超える。
エリマリ姉妹は「6年ぶりの復活から約1年間の活動を通して、目標にしていた1st写真集がついに発売決定しました。こうして姉妹で写真集が出せるのは、ずっと変わらず応援してくださったみなさんのおかげです。本当にありがとうございます！」と感謝。
「衣装選びから、表情、雰囲気ひとつひとつにこだわり、『どうしたら見てくれるみんなに喜んでもらえるか』をたくさん考えながら作り上げました。エリマリならではの、『キュート＆セクシー』が存分に盛り込めたかと思います◇初挑戦となるキラーカットには少し緊張しましたが、とってもオープンな気持ちで撮影できました。私たち姉妹にしか表現できない世界観、そして私たちの成長を感じてもらえたらうれしいです！」（◇＝ハート）とコメントしている。
