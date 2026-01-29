美味しいご飯でQOL爆上げ‼固さ調節もできる【山善】の炊飯器がAmazonで好評発売中‼引っ越しシーズンの前に！
好みの固さにご飯が炊ける‼炊き分けメニュー豊富な【山善】の炊飯器がAmazonでお買い得！今すぐ美味しい生活を手に入れよう！
「Amazon スマイルSALE」
1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。
炊き立てご飯をいつでも、おいしく。【山善】の炊飯器は最大5.5合まで炊ける、家族暮らし用におすすめサイズの炊飯器だ。白米は1合から炊飯可能で、いつでもおいしい炊き立てご飯が楽しめる。メニューに合わせた炊き分けで、いつものご飯がさらにおいしく楽しめるようにしてくれる炊飯器である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
「【山善】炊飯器 一人暮らし 5.5合 マイコン式 二人暮らし 玄米 雑穀米 炊き分け13種 最短20分炊飯 「メニューに合わせた白米炊き分け機能付き」 クリーンモード搭載 予約 保温 ブラック YJP-DM102(B)」は白米の炊き加減をふつう、やわらかめ、かためから選べる便利な炊飯器だ。
カレーや酢飯用の少し固めの炊き方や冷凍にちょうどいい水分量など、料理や好みに合った炊き方を選ぶことができる。
白米に加え、省エネ、早炊き、お湯炊き、炊込み、おかゆ、玄米、雑穀米等、炊き分けメニューも充実。お湯炊きでは、なんと最短20分で炊飯が可能だ。
内釜も簡単に取り外せてお手入れも簡単。どんな部屋にも合うこと請け合いの炊飯器で、おいしい生活を始めよう！
