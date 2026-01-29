「朝起きたばかりなのに疲れている」「会社や学校に行くのが憂鬱」といった体調不良に悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。自律神経の名医・順天堂大学医学部の小林弘幸教授いわく、「自律神経を整えれば、自然に体調はよくなっていく」そうで――。そこで、小林教授の著書『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』から一部引用・再編集し、〈おうちでできる、自律神経を整える健康法〉を当連載にてお届けします。今回のテーマは「コーヒータイムでリラックスする」です。

15分ほどゆったりと

コーヒーには、それに含まれるカフェインが交感神経を高めますが、末梢血管を拡張させる作用や抗酸化作用などで血流をよくする効果もあります。

また、コーヒーには神経伝達物質のセロトニンやドーパミンの分泌量を増やし、抗うつの効果も期待できるという実験報告もあります。コーヒーが苦手でなければ、これを飲む習慣を身につけるといいでしょう。

例えば、仕事に疲れ始めた午後の時間に、15分から20分くらいかけて、リラックスしながらゆったりとホットコーヒーを飲む。

すると、交感神経と副交感神経が同時に高められていきます。目安は1日2〜4杯くらいです。

就寝前にはぬるめの緑茶

日本茶も、コーヒーに負けないほどの効果を持つスーパー飲料です。

日本茶に多く含まれる「テアニン」といううまみ成分（アミノ酸）は脳によい作用を及ぼすことが知られ、これまでの実験でも、テアニンをとるとリラックス状態を示すアルファ波の脳波が増えるとわかっています。



原因のわからない不安感やイライラ、女性の月経前症候群（ＰＭＳ）を改善するという報告や、むくみや疲れ、更年期障害による火照りなど、身体的な症状の改善も期待できるという報告もあります。

就寝前にぬるめの緑茶を飲む習慣を持つと、寝つきをよくし、睡眠の質を高めてくれるでしょう。

