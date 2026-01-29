Ä¾µåÂÔ¤Á¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤»Ä¤ê¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¡¡ºÇÂ¿¾¡Åê¼ê¤â1/5¡Ä¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¡ÈÊÑ²½µåÂÇ¤Á¤Î¸¶ÅÀ¡É
¥×¥í¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¹âÅçÀ¿¤µ¤ó¡Ö¸½ÂåÌîµå¤Î¼çÌò¤ÏÊÑ²½µå¤Ê¤Î¤ËÂÇ¤ÄÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¸½ÂåÌîµå¤Ï¡¢ÊÑ²½µåÁ´À¹¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Åê¼ê¤¬Åê¤¸¤ë¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¡ÊÄ¾µå¡Ë¤Î³ä¹ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬À¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤À¡£¤â¤Ï¤ä¡ÖÄ¾µåÂÔ¤Á¡×¤Ç¤Ï°ÂÂÇ¤òÎÌ»º¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤â¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢ºòµ¨¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤À¡£Á´Åêµå¤Î¤¦¤Á¡¢Ä¾µå¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤ÏÌó20¡ó¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂÇÀÊÆâ¤ÇÄ¾µå°ìËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢5µå¤Ë1µå¤·¤«Íè¤Ê¤¤·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Öºòµ¨¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÏÌó36¡ó¡¢160¥¥í°Ê¾å¤ÎÄ¾µå¤òÅê¤²¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ç¤¹¤é50¡óÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤ÊÄÌ¤ê¡¢¸½ÂåÌîµå¤Î¼çÌò¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÑ²½µå¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Â¿¤¯¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄ¾µå¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹Îý½¬¤Ð¤«¤ê¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¡¢´Î¿´¤ÎÊÑ²½µå¤òÂÇ¤ÄÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ä¾µå¤Ð¤«¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¡¢¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤äMLB¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¹âÅçÀ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢»ØÆ³¸½¾ì¤ÎÌ·½â¤ò±Ô¤¯ÆÍ¤¯¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÎÄ¾µå¤ä¡¢ÂÇ·âÅê¼ê¤Î´Ë¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¤¤¯¤é´°àú¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼ÂÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ê¸µ¤ÇµÞ·ã¤Ë¶Ê¤¬¤ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢¾Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÍî¤Á¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÊÑ²½µå¤Î¤ß¤òÅê¤²Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÂÇ·âÅê¼ê¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¡¢Îý½¬¤È¼ÂÀï¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¹âÅç¤µ¤ó¤¬Äó°Æ¤¹¤ëÎý½¬Ë¡¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¾¯Ç¯»þÂå¤Î¡ÖÍ·¤Ó¡×¤ÎÃæ¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¥Û¥¦¥¤ò¥Ð¥Ã¥ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥óµå¤Ç¤è¤¯Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥Ý¥óµå¤ÏÈæ½Å¤¬·Ú¤¯¡¢¶õµ¤Äñ¹³¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢»ØÀè¤ÇÃÆ¤¯¤À¤±¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ°Æ»¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÑ²½µå¤Î¶Ê¤¬¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Í·¤Ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÑ²½µå¤Îµ°Æ»¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»Ò¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í·¤Ó¤ÎÃæ¤Ç¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤êÍî¤Á¤¿¤ê¤¹¤ëµ°Æ»¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÊÑ²½µåÂÇ¤Á¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡×
µá¤á¤é¤ì¤ëÂÐ±þÎÏ¡ÖÊÑ²½µå¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ¾µå¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë°ú¤½Ð¤·¤¬É¬Í×¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î»ØÆ³¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾å¤«¤éÃ¡¤±¡×¡ÖºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¿¶¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²è°ìÅª¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Î·Á¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢±Ô¤¯Íî¤Á¤ëÊÑ²½µå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö¾å¤«¤éÃ¡¤¯¡×°Õ¼±¤ÇÄ©¤á¤Ð¡¢¶õ¿¶¤ê¤«¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊªÍýÅª¤ÊÉ¬Á³¤À¡£
¡¡¹âÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÊÑ²½µå¤Îµ°Æ»¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢Â¿¾¯ÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ÇÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¡ÖÂÐ±þÎÏ¡×¤À¤ÈÀâ¤¯¡£
¡ÖÎý½¬¤Ç10µåÃæ10µå¡¢´°àú¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢Ä¾µå¤ÈÊÑ²½µå¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ëº®¤¼¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢¤É¤¦¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡£º£¤Î»þÂå¡¢Ä¾µå¤À¤±¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂÇ¤Æ¤ë¡ØÉý¡Ù¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÑ²½µå¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ¾µå¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ú¤½Ð¤·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹âÅç¤µ¤ó¤Ï2·î2Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂÇ·â²þ³×3DAYS¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£ÊÑ²½µåÁ´À¹»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÎý½¬¥É¥ê¥ë¤ä¡¢ÂÐ±þÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¿ÈÂÎ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸ø³«¤¹¤ë¡£¡ÊÆâÅÄ¾¡¼£ / Katsuharu Uchida¡Ë