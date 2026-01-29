2024年をもって歌手活動を休止している歌手の清木場俊介（46）が活動再開について29日までに自身のインスタグラムのストーリーズでつづった。

24年7月に公式サイトや自身のSNSで「いつも清木場俊介を応援していただき誠にありがとうございます。この度、清木場俊介は2024年をもちまして『唄い屋・清木場俊介』としての活動を休止することにいたしました」と発表。

休止理由については「突然のお知らせとなってしまいますが、本発表は『一度歩みを止め、心身共に休めるための“休止”』という、前向きな判断であることをご理解いただけますと幸いです」としていた。

28日に自身のインスタグラムのストーリーズで「色んな方から復帰はまだか?まだか?と言って頂いて有り難い事です」と復帰を熱望する声に感謝を記した。

復帰の声に対して「もう少しだけお待ちください」とし「そう遠くない未来にまた唄い屋として戻ります」と活動再開について明かした。

清木場は2001年に「SHUN」名義でEXILEのボーカルとして活躍。2004年に清木場俊介としてソロ活動をスタートさせた。2006年にEXILEを脱退し、以降はソロ活動に専念していた。