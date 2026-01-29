【日本海側は再びドカ雪へ】

きょう（木）は日本海側に大雪のエリアが広がるでしょう。日本海で発達した雪雲が、北陸や近畿北部を中心に集中してかかりそうです。夕方以降、特に降り方が強まるでしょう。若狭湾から関ケ原周辺をぬけて東海地方にも雪雲が流れ込み積もるところも出てくるかもしれません。

24時間予想降雪量は、あす（金）朝にかけて多いところで▼北陸70センチ、▼近畿60センチ、▼東北50センチ、▼東海40センチです。

【関東も雪が降る可能性あり】

関東は午前を中心に晴れますが、午後は雲が増えて、夕方から夜は雪の舞うところがありそうです。積もるのは山沿いが中心ですが、平地も場合によっては局地的に雪が強まるおそれがあります。路面凍結にお気をつけください。

【極寒の一日】

きょうの各地の予想最高気温

札幌 :-2℃ 釧路 :-1℃

青森 : 0℃ 盛岡 :-1℃

仙台 : 4℃ 新潟 : 3℃

長野 : 1℃ 金沢 : 2℃

名古屋: 6℃ 東京 : 9℃

大阪 : 9℃ 岡山 : 9℃

広島 : 9℃ 松江 : 6℃

高知 :11℃ 福岡 : 9℃

鹿児島:12℃ 那覇 :20℃

【大雪のピークは金曜日まで】

あすも大雪の影響は続きそうです。山沿いでは1メートル前後の雪が新たに降るところも出てきてしまうかもしれません。すでに大雪となっているところにさらに降り積もりますので、平地も含めて積雪の増加にお気をつけください。